Украинцев предупредили, как по-новому передавать показания потребления газа в 2024 году.

Некоторые украинские продолжают использовать устаревшие сервисы 104.ua для передачи показаний газовых счетчиков, несмотря на то, что на рынке распределения газа произошли значительные изменения в 2023 году. Бывшие городские и облгазы вернулись под контроль "Нафтогаз".

Национальный оператор газораспределительных сетей, ГАЗСЕТИ, теперь ответствует за поставку газа в большинстве регионов Украины и выставляет счета за доставку вместе с квитанцией за газ от "Нафтогаз".

Клиенты ГАЗСЕТИ могут воспользоваться личным кабинетом компании вместо платформы 104.ua. В этом кабинете они могут передавать показания счетчика, а также:

проверять состояние счета,

узнавать о тарифах,

изучать историю потребления и расчетов,

производить оплату за распределение газа.

Для передачи показаний в кабинете нужно выбрать соответствующую вкладку, ввести и подтвердить данные счетчика, что можно сделать как с компьютера, так и с телефона.

Также клиенты могут передавать показания счетчиков поставщику газа, компании "Нафтогаз", несколькими способами:

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице Нефтегаза;

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS-сообщением по номеру 4647.

Также это можно сделать с помощью звонков по номерам: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88.

При передаче показаний счетчика важно указать свой лицевой счет именно в "Нафтогаз". Услуги "Нефтегаз" по передаче показаний доступны для клиентов филиалов ГАЗСЕТИ и облгазов, которые находятся под контролем Группы "Нафтогаз".

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