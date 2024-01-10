Некоторые украинские продолжают использовать устаревшие сервисы 104.ua для передачи показаний газовых счетчиков, несмотря на то, что на рынке распределения газа произошли значительные изменения в 2023 году. Бывшие городские и облгазы вернулись под контроль "Нафтогаз".
Национальный оператор газораспределительных сетей, ГАЗСЕТИ, теперь ответствует за поставку газа в большинстве регионов Украины и выставляет счета за доставку вместе с квитанцией за газ от "Нафтогаз".
Клиенты ГАЗСЕТИ могут воспользоваться личным кабинетом компании вместо платформы 104.ua. В этом кабинете они могут передавать показания счетчика, а также:
- проверять состояние счета,
- узнавать о тарифах,
- изучать историю потребления и расчетов,
- производить оплату за распределение газа.
Для передачи показаний в кабинете нужно выбрать соответствующую вкладку, ввести и подтвердить данные счетчика, что можно сделать как с компьютера, так и с телефона.
Также клиенты могут передавать показания счетчиков поставщику газа, компании "Нафтогаз", несколькими способами:
- без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;
- в личном кабинете на веб-странице Нефтегаза;
- с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;
- SMS-сообщением по номеру 4647.
Также это можно сделать с помощью звонков по номерам: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88.
При передаче показаний счетчика важно указать свой лицевой счет именно в "Нафтогаз". Услуги "Нефтегаз" по передаче показаний доступны для клиентов филиалов ГАЗСЕТИ и облгазов, которые находятся под контролем Группы "Нафтогаз".
Последние новости Украины:
Напомним, некоторые украинцы освобождены от уплаты коммуналки.
Как сообщала Politeka, Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.
Также писала Politeka, украинцам советуют запасаться дровами уже сейчас, в сети отреагировали.