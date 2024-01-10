Зверніть увагу, що обмеження поширюється не лише на заявника та зареєстрованих членів сім'ї, а й на членів сімей осіб зі складу домогосподарства.

Багато причин може призвести до відмови в призначенні субсидії в Україні, і більшість з них пов'язані з фінансовим становищем осіб, які подають заявку на отримання допомоги, а також з членами їхніх сімей та домогосподарств. Про це розповіли у Пенсійному фонді.

Однією з таких причин є здійснення покупок або оплата послуг на суму понад 50 тисяч гривень протягом року.

Зауважте, що обмеження поширюється не лише на заявника та зареєстрованих членів сім'ї, але й на членів родин осіб із складу домогосподарства. Це також стосується покупок товарів довгострокового вжитку в кредит, і це правило залишається чинним навіть у випадку, коли покупка робиться частинами, і загальна вартість не перевищує 50 тисяч гривень.

Окрім того, субсидію можна отримати в разі продажу одного житлового приміщення і придбання іншого протягом півроку, якщо нове житло стає єдиним майном особи. В такому випадку сума від продажу не враховується у загальному доході.

Серед покупок, що обмежують можливість отримання субсидії, включають:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),

купівлю нерухомості,

купівлю транспортного засобу (механізму),

купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів,

купівлю віртуальних активів,

купівлю будівельних матеріалів,

купівлю товарів довгострокового вжитку,

одноразову оплату будь-якої послуги чи роботи,

платіж при набутті прав на майно (крім об'єктів спадщини та дарування),

внески до статутного капіталу,

благодійність,

надання допомоги чи позики.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці ризикують втратити субсидії, у Мінсоцполітики дали пояснення.

Як писала Politeka, українці зможуть отримати субсидію на дрова.

Також Politeka повідомляла, українців приголомшили неприємною проблемою, субсидії одержують не всі.