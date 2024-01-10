Багато причин може призвести до відмови в призначенні субсидії в Україні, і більшість з них пов'язані з фінансовим становищем осіб, які подають заявку на отримання допомоги, а також з членами їхніх сімей та домогосподарств. Про це розповіли у Пенсійному фонді.

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Однією з таких причин є здійснення покупок або оплата послуг на суму понад 50 тисяч гривень протягом року.

Зауважте, що обмеження поширюється не лише на заявника та зареєстрованих членів сім'ї, але й на членів родин осіб із складу домогосподарства. Це також стосується покупок товарів довгострокового вжитку в кредит, і це правило залишається чинним навіть у випадку, коли покупка робиться частинами, і загальна вартість не перевищує 50 тисяч гривень.

Окрім того, субсидію можна отримати в разі продажу одного житлового приміщення і придбання іншого протягом півроку, якщо нове житло стає єдиним майном особи. В такому випадку сума від продажу не враховується у загальному доході.

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Серед покупок, що обмежують можливість отримання субсидії, включають:

  • купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),
  • купівлю нерухомості,
  • купівлю транспортного засобу (механізму),
  • купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів,
  • купівлю віртуальних активів,
  • купівлю будівельних матеріалів,
  • купівлю товарів довгострокового вжитку,
  • одноразову оплату будь-якої послуги чи роботи,
  • платіж при набутті прав на майно (крім об'єктів спадщини та дарування),
  • внески до статутного капіталу,
  • благодійність,
  • надання допомоги чи позики.

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