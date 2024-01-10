Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже тут на 10 січня, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сонце в перевернутому положенні.

Можливо, ви ніколи не могли собі уявити, що болісний досвід, який ви пережили, стане єдиною річчю, яка зробить вас унікальним для іншої людини.

Але, Овен, у тебе буде певний досвід, який перетворить тебе на людину з глибиною, характером і душею, які неможливо відтворити будь-яким іншим способом.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Двійка Жезлов, перевернута.

Можливо, ви не завжди знаєте правильну відповідь, але ви можете бути тією людиною, яка слухає та читає між рядками заради одного.

Ні в чому в житті не можна бути впевненим на 100 відсотків, але мати друга, який зможе бути поряд з вами в добрі та погані часи, безперечно, краще, ніж діяти поодинці.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей, перевернута.

Ви так довго працювали, щоб придбати певні навички та знання, і може здатися вражаючим, що ви нарешті працюєте незалежно від чийогось нагляду.

Настав ваш час сяяти, Близнюки. Не хвилюйтеся, якщо ви припуститеся помилок на новій роботі або в ролі, в яку вже виросли. Ви навчитеся під час справи.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Коли хтось звертається з вами, не звертаючи уваги на ваші почуття, це може стати однією з найважчих емоцій.

Суть у тому, що ви та людина, яка вчить людей поважати вас. Ви повинні бути тим, хто навчить вас поважати себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Маг, перевернута.

Ви не можете виявити чиєсь кохання, і так само, як ніхто не може змусити вас відчувати себе певним чином, іноді вам потрібно прийти до такого моменту, коли ви визнаєте, що це так, як є.

Дружба - це варіант, і ви отримуєте найкраще з обох світів - у своєму житті без будь-яких умов.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Недостатньо уникати токсичних людей, щоб знайти своє щастя.

Радість всюди, якщо ви її шукаєте. Іноді доводиться позичати щастя в інших і оточувати себе людьми, задоволеними своїм життям. І перш ніж ви помітите, на вашому обличчі з'явиться посмішка, і ви побачите хороше у своєму житті.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Жезлов.

Дозвольте собі просто читати і знаходити втіху у простих задоволеннях, які може принести тихий вечір удома.

Закінчуйте день раніше. Влаштуйтеся зручніше на дивані і побалуйте себе новою книгою та чаєм. Дайте собі час просто розслабитися та відпочити.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сімка Мечів.

Про що ти думав останнім часом? Можливо, тиждень привів вас до нового місця думок, де ви ніколи раніше не бували.

Ви знову відкриваєте себе. Не відмахуйтеся від нудьги, граючи в гру або беручи телефон та переглядаючи соціальні мережі. Поміркуйте. Приємно думати.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Колісниця.

Ви такі близькі до фінішу, і хоча пройти його не завжди легко, у вас є справжній Стрілець.

У вашому серці прихована енергія, яка вам потрібна, щоб вижити, процвітати та вийти переможцем з іншого боку.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Мечів.

Вам може бути доставлено важливе повідомлення, і хоча можуть бути слова, які ви не хотіли б чути, справжній друг не залишить вас без істини.

Отже, прислухайтеся до їхнього кохання так само, як чуєте те, що вони говорять. Постарайтеся не ображатися, а натомість вирішіть усвідомити.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Ви надто довго відсторонювалися від світу, і тепер настав час повернутися в курс справи.

Ви знаєте, що готові більше тусуватися із друзями та спілкуватися. Ви намагалися уникнути певних сценаріїв, але, виявивши деяку обережність, благополучно поверніться у світ.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута.

Коли ваш внутрішній голос мовчить і ваша уява здається порожньою, настав час зайнятися чимось іншим, ніж те, що ви робите щодня.

Вам доведеться трохи його перемішати, щоб з'явилася іскра. Йти гуляти. Подивіться новий фільм. Поговоріть зі старим другом, з яким ви втратили зв'язок. Спробуйте побачити світ чужими очима.

Джерело: yourtango.

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