Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже здесь на 10 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро? Читай дальше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Солнце в перевернутом положении.

Возможно, вы никогда не могли себе представить, что болезненный опыт, который вы пережили, станет единственной вещью, которая сделает вас уникальным для другого человека.

Но, Овен, у тебя будет определенный опыт, который превратит тебя в человека с глубиной, характером и душой, которые невозможно воспроизвести каким-либо другим способом.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Жезлов, перевернутая.

Возможно, вы не всегда знаете правильный ответ, но вы можете быть тем человеком, который слушает и читает между строк ради друга.

Ни в чем в жизни нельзя быть уверенным на 100 процентов, но иметь друга, который сможет быть рядом с вами в хорошие и плохие времена, несомненно, лучше, чем действовать в одиночку.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая.

Вы так долго работали, чтобы приобрести определенные навыки и знания, и может показаться поразительным, что вы наконец-то работаете независимо от чьего-либо надзора.

Пришло ваше время сиять, Близнецы. Не волнуйтесь, если вы допустите ошибки на новой работе или в роли, в которую уже выросли. Вы научитесь по ходу дела.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Справедливость в перевернутом положении.

Когда кто-то обращается с вами, не обращая внимания на ваши чувства, это может оказаться одной из самых трудных эмоций.

Суть в том, что вы тот человек, который учит людей уважать вас. Вы должны быть тем, кто также научит вас уважать себя.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Маг, перевернутая.

Вы не можете проявить чью-то любовь, и точно так же, как никто не может заставить вас чувствовать себя определенным образом, иногда вам нужно прийти к такому моменту, когда вы признаете, что это так, как есть.

Дружба — это вариант, и вы получаете лучшее из обоих миров — в своей жизни без каких-либо условий.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Недостаточно избегать токсичных людей, чтобы найти свое счастье.

Радость повсюду, если вы ее ищете. Иногда приходится заимствовать счастье у других и окружать себя людьми, довольными своей жизнью. И прежде чем вы это заметите, на вашем лице появится улыбка, и вы увидите хорошее в своей жизни.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Позвольте себе просто читать и находить утешение в простых удовольствиях, которые может принести тихий вечер дома.

Заканчивайте день раньше. Устройтесь поудобнее на диване и побалуйте себя новой книгой и чаем. Дайте себе время просто расслабиться и отдохнуть.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Семерка Мечей.

О чём ты думал в последнее время? Возможно, неделя привела вас к новому месту мыслей, в котором вы никогда раньше не бывали.

Вы заново открываете себя. Не отмахивайтесь от скуки, играя в игру или беря телефон и просматривая социальные сети. Поразмышляйте. Приятно думать.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Колесница.

Вы так близки к финишу, и хотя пройти его не всегда легко, у вас есть настоящий Стрелец.

В вашем сердце сокрыта энергия, которая вам нужна, чтобы выжить, процветать и выйти победителем из другой стороны.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Паж Мечей.

Вам может быть доставлено важное сообщение, и хотя могут быть слова, которые вы предпочли бы не слышать, настоящий друг не оставит вас без истины.

Итак, прислушивайтесь к их любви так же, как слышите то, что они говорят. Постарайтесь не обижаться, а вместо этого решите осознать.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Вы слишком долго отстранялись от мира, и теперь пришло время вернуться в курс дела.

Вы знаете, что готовы больше тусоваться с друзьями и общаться. Вы пытались избежать определенных сценариев, но, проявив некоторую осторожность, благополучно вернитесь в мир.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Когда ваш внутренний голос молчит и ваше воображение кажется пустым, пришло время заняться чем-то совершенно другим, чем то, что вы делаете каждый день.

Вам придется его немного перемешать, чтобы появилась искра. Идти гулять. Посмотрите новый фильм. Поговорите со старым другом, с которым вы потеряли связь. Попробуйте увидеть мир чужими глазами.

Источник: yourtango.

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