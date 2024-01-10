Останнім часом користувачі "ПриватБанку" виражають негативне ставлення до співпраці з цією фінансовою установою. Чоловік поділився, що це вже третій подібний випадок. Всі клієнти, яким не повернули кошти, це клієнти "ПриватБанк".

Останнім часом користувачі "ПриватБанку" виражають негативне ставлення до співпраці з цією фінансовою установою. Цього разу на сайті Мінфін з'явився новий невдоволений відгук. Клієнт "ПриватБанк" розповів, що банк не віддає йому кошти.

Клієнт "ПриватБанк" розкрив, що він підприємець. В його магазині стоїть термінал банку ПУМБ, який працює від інтернету. Іноді там нестабільний інтернет та в момент розрахунку видає помилку зв’язку.

У клієнта кошти списуються і зазвичай повертаються через декілька хвилин, але останнім часом є випадки коли кошти списуються та не повертаються. З клієнтів, яким кошти не повернулись саме "ПриватБанк".

"Нам ці кошти на рахунок не зараховуються, по звітам цих коштів також немає. Зі сторони банку ПУМБ є всі підтверждення, що кошти не зараховані. З першого такого випадку пройшло декілька тижнів. Клієнту "ПриватБанк" кошти не повернулись і нам прийшлось повернути йому власні кошти", - розповів підприємець.

Чоловік поділився, що це вже третій подібний випадок. Всі клієнти, яким не повернули кошти, це клієнти "ПриватБанк".

"Саме цікаве, що у "ПриватБанк" не можна скачати чек (тільки є скрін зі списанням) Куди пропадають кошти? На гарячій лінії нічого не розуміють та не можуть надати відповідь", - додав він.

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