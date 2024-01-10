В последнее время пользователи "ПриватБанка" выражают негативное отношение к сотрудничеству с этим финансовым учреждением. Муж поделился, что это уже третий подобный случай. Все клиенты, которым не вернули средства, это клиенты "ПриватБанк".

В последнее время пользователи "ПриватБанка" выражают негативное отношение к сотрудничеству с этим финансовым учреждением. На этот раз на сайте Минфин появился новый недовольный отзыв. Клиент "ПриватБанк" рассказал, что банк не отдает ему средства.

Клиент "ПриватБанк" раскрыл, что он предприниматель. В его магазине стоит терминал банка ПУМБ, работающий от интернета. Иногда там нестабильный интернет и момент расчета выдает ошибку связи.

У клиента средства списываются и обычно возвращаются через несколько минут, но в последнее время есть случаи, когда средства списываются и не возвращаются. Из клиентов, которым средства не вернулись именно "ПриватБанк".

"Нам эти средства на счет не засчитываются, по отчетам этих средств также нет. Со стороны банка ПУМБ есть все подтверждения, что средства не засчитаны. Из первого такого случая прошло несколько недель. Клиенту "ПриватБанк" средства не вернулись и нам пришлось вернуть ему собственные средства", - рассказал предприниматель.

Муж поделился, что это уже третий подобный случай. Все клиенты, которым не повели средства, это клиенты "ПриватБанк".

"Самое интересное, что у "ПриватБанк" нельзя скачать чек (только есть скрин со списанием) Куда пропадают средства? На горячей линии ничего не понимают и не могут дать ответ, - добавил он.

Последние новости Украины:

Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.