По всій країні наступає період небезпечної погоди, і синоптики передбачають складні умови протягом тижня.

В деяких регіонах температура впаде до -27 градусів. Очікуються опади у вигляді снігу, крижаної крупи та дощів. Можливі ожеледь і хуртовини. По всій країні оголошено попередження про небезпеку на дорогах через ожеледицю. Синоптики вказують на вплив арктичних повітряних мас з великим зниженням температури.

За даними синоптиків Meteoprog, цього тижня в Україні очікується вплив арктичних повітряних мас з великим падінням температури повітря. У вівторок, 9 січня, вночі на південному та східному заході очікуються сніг та дощі, а вдень в країні буде без опадів. Проте можлива ожеледь на дорогах. Вітер північний, північно-східний, 7−12 м/с, вночі на південному заході та на Лівобережжі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -15−20 градусів, в західних областях місцями до -24−26 градусів, на південному -8−13 градусів. Вдень в країні очікується -8−13 градусів.

У середу, 10 січня, в східних та Сумській областях прогнозується невеликий сніг, а на інших територіях країни буде без опадів. На дорогах може бути ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5−10 м/с, на сході вдень місцями пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі -9−14 градусів, в східних та західних областях місцями -17−22 градуси. Вдень в країні буде короткочасне підвищення температури до -2−7 градусів, а в північних областях та на Закарпатті близько 0 градусів.