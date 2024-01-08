По всій країні наступає період небезпечної погоди, і синоптики передбачають складні умови протягом тижня.
В деяких регіонах температура впаде до -27 градусів. Очікуються опади у вигляді снігу, крижаної крупи та дощів. Можливі ожеледь і хуртовини. По всій країні оголошено попередження про небезпеку на дорогах через ожеледицю. Синоптики вказують на вплив арктичних повітряних мас з великим зниженням температури.
За даними синоптиків Meteoprog, цього тижня в Україні очікується вплив арктичних повітряних мас з великим падінням температури повітря. У вівторок, 9 січня, вночі на південному та східному заході очікуються сніг та дощі, а вдень в країні буде без опадів. Проте можлива ожеледь на дорогах. Вітер північний, північно-східний, 7−12 м/с, вночі на південному заході та на Лівобережжі пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -15−20 градусів, в західних областях місцями до -24−26 градусів, на південному -8−13 градусів. Вдень в країні очікується -8−13 градусів.
У середу, 10 січня, в східних та Сумській областях прогнозується невеликий сніг, а на інших територіях країни буде без опадів. На дорогах може бути ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5−10 м/с, на сході вдень місцями пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі -9−14 градусів, в східних та західних областях місцями -17−22 градуси. Вдень в країні буде короткочасне підвищення температури до -2−7 градусів, а в північних областях та на Закарпатті близько 0 градусів.
У четвер, 11 січня, вночі на півночі Лівобережжя та вдень більшість областей, за винятком південної частини та Закарпаття, може очікувати невеликий сніг, місцями хуртовина. Дороги можуть бути ожеледь. Вітер буде західний, зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень місцями з поривами 15-17 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься від -3 до -8 градусів, у східних та західних областях місцями може впасти до -12-17 градусів, вдень очікується від -4 до +1 градуса.
У п'ятницю, 12 січня, прогнозується невеликий сніг, місцями помірний. На дорогах може утворитися ожеледиця. Вітер буде західний, а згодом повернеться на північний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря впродовж доби буде від -6 до -11 градусів, в Криму близько 0 градусів.
У суботу, 13 січня, вночі на Криму, Приазов'ї та на сході, а вдень також у північних областях та на Поліссі можливий невеликий сніг. На решті територій опадів очікувати не слід. Дороги можуть бути ожеледь. Вітер вночі буде північно-західний, а вдень південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі опуститься до -16-21 градусу, у західних, центральних та північних областях місцями може бути від -22 до -27 градусів. Вдень очікується від -10 до -15 градусів, у західних та південних областях - від -3 до -8 градусів.
У неділю, 14 січня, на заході, в центрі та на півночі можна очікувати сніг, місцями хуртовина. На інших територіях країни істотних опадів не передбачається, проте дороги можуть бути ожеледицею. Вітер буде південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, а вдень можливі окремі пориви 15-20 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься від -8 до -13 градусів, в східній частині може досягти -15-21 градуса, вдень від -3 до -8 градусів, на півдні та в Криму близько 0 градусів.