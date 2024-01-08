В некоторых регионах температура упадет до -27 градусов. Ожидается осадок в виде снега, ледяной крупы и дождей. Возможны гололедица и метели. По всей стране объявлено предупреждение об опасности на дорогах из-за гололедицы. Синоптики указывают на влияние арктических воздушных масс с большим понижением температуры.

По данным синоптиков Meteoprog, на этой неделе в Украине ожидается влияние арктических воздушных масс с большим падением температуры воздуха. Во вторник, 9 января, ночью на юго-востоке ожидаются снег и дожди, а днем ​​в стране будет без осадков. Однако возможен гололед на дорогах. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, ночью на юго-западе и Левобережье порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -15-20 градусов, в западных областях местами до -24-26 градусов, на южном -8-13 градусов. Днем в стране ожидается -8-13 градусов.

В среду 10 января в восточных и Сумской областях прогнозируется небольшой снег, а на других территориях страны будет без осадков. На дорогах может быть гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, на востоке днем ​​местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -9-14 градусов, в восточных и западных областях местами -17-22 градуса. Днем в стране будет кратковременное повышение температуры до -2-7 градусов, а в северных областях и Закарпатье около 0 градусов.