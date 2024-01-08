В некоторых регионах температура упадет до -27 градусов. Ожидается осадок в виде снега, ледяной крупы и дождей. Возможны гололедица и метели. По всей стране объявлено предупреждение об опасности на дорогах из-за гололедицы. Синоптики указывают на влияние арктических воздушных масс с большим понижением температуры.
По данным синоптиков Meteoprog, на этой неделе в Украине ожидается влияние арктических воздушных масс с большим падением температуры воздуха. Во вторник, 9 января, ночью на юго-востоке ожидаются снег и дожди, а днем в стране будет без осадков. Однако возможен гололед на дорогах. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, ночью на юго-западе и Левобережье порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -15-20 градусов, в западных областях местами до -24-26 градусов, на южном -8-13 градусов. Днем в стране ожидается -8-13 градусов.
В среду 10 января в восточных и Сумской областях прогнозируется небольшой снег, а на других территориях страны будет без осадков. На дорогах может быть гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, на востоке днем местами порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -9-14 градусов, в восточных и западных областях местами -17-22 градуса. Днем в стране будет кратковременное повышение температуры до -2-7 градусов, а в северных областях и Закарпатье около 0 градусов.
В четверг, 11 января, ночью на севере Левобережья и днем большинство областей, за исключением южной части и Закарпатья, может ожидать небольшой снег, местами вьюга. Дороги могут быть гололедицей. Ветер западный, со скоростью 7-12 м/с, а днем местами с порывами 15-17 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов, в восточных и западных областях местами может снизиться до -12-17 градусов, днем ожидается от -4 до +1 градуса.
В пятницу, 12 января, прогнозируется небольшой снег, местами умеренный. На дорогах может образоваться гололедица. Ветер будет западный, а затем вернется на северный, со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет от -6 до -11, в Крыму около 0 градусов.
В субботу, 13 января, ночью в Крыму, Приазовье и на востоке, а днем также в северных областях и на Полесье возможен небольшой снег. На остальных территориях осадков ожидать не следует. Дороги могут быть гололедицей. Ветер ночью будет северо-западный, а днем юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -16-21 градусов, в западных, центральных и северных областях местами может быть от -22 до -27 градусов. Днем ожидается от -10 до -15 градусов, в западных и южных областях от -3 до -8 градусов.
В воскресенье, 14 января, на западе, в центре и на севере можно ожидать снег, местами метель. На других территориях страны существенных осадков не предполагается, однако дороги могут быть гололедицей. Ветер будет юго-западный, со скоростью 7-12 м/с, а днем возможны порывы 15-20 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться от -8 до -13 градусов, в восточной части может достигнуть -15-21, днем от -3 до -8 градусов, на юге и в Крыму около 0 градусов.