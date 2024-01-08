Відомий український дизайнер Андре Тан показав, як повинен виглядати стильний пуховик у 2024 році, а які вже не носять.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів, на що варто звертати увагу при виборі стильного пуховика в 2024 році (щоб подивитися фото, проскрольте вниз).

По-перше, Андре Тан наголосив, що найважливіший параметр – це довжина. Сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці довжини міді та навіть максі, а верхній одяг повинен усе це закрити. За словами дизайнера, спідниця може стирчати з-під пуховика, але елегантно це виглядає, коли вона виступає максимум на 5 см.

Другий важливий параметр – тканина. Андре Тан не радить обирати блискучі та тонкі тканини, які збираються в дрібні складки.

"Виглядає дешево та не сучасно. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам", – відзначив Андре Тан.

Крім того, Андре Тан зазначив, що найбільш сучасно та актуально виглядають пуховики з прихованою застібкою – в ідеалі, щоб ґудзики, клепки та блискавку не було видно.

Також дизайнер радить забути у 2024 році про пуховики з поясом-застібкою.

"Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний!", – пояснив дизайнер.

Останній момент, на який Андре Тан звернув увагу – це стібка. Найпопулярніший варіант зараз – широка горизонтальна, або ж можна обрати пуховик із рівномірною стібкою ромбиком.

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