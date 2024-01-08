Известный украинский дизайнер Андре Тан показал, как должен выглядеть стильный пуховик в 2024 году, а какие уже не носят.

На этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан рассказал, на что стоит обращать внимание при выборе стильного пуховика в 2024 году (чтобы посмотреть фото, пролистайте вниз).

Во-первых, Андре Тан подчеркнул, что самый важный параметр – это длина. Современный пуховик должен быть длинным, поскольку в моде юбки длины миди и даже макси, а верхняя одежда должна все это закрыть. По словам дизайнера, юбка может торчать из под пуховика, но элегантно это выглядит, когда она выступает максимум на 5 см.

Второй важный параметр – ткань. Андре Тан не советует выбирать блестящие и тонкие ткани, которые собираются в мелкие складки.

"Выглядит дешево и не современно. Предпочитаем плотные и качественные ткани", – отметил Андре Тан.

Кроме того, Андре Тан отметил, что наиболее современно и актуально выглядят пуховики со скрытой застежкой – в идеале, чтобы пуговицы, клепки и молнию не было видно.

Также дизайнер советует забыть в 2024 году о пуховиках с поясом-застежкой.

"Пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной) и пояс только свободный!", – объяснил дизайнер.

Последний момент, на который Андре Тан обратил внимание – это стежка. Самый популярный вариант сейчас – широкая горизонтальная, или можно выбрать пуховик с равномерной стежкой ромбиком.

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