Згідно з нововведенням електропостачання може бути відключене споживачам у будь-який момент.

Уряд України скасував обмеження на припинення надання житлово-комунальних послуг, дозволяючи вимикати електроенергію боржникам. Рішення стосується побутових споживачів, які систематично не сплачують за світло та накопичують борги.

Про це повідомила АТ "Вінницяобленерго" у своєму офіційному акаунті на Facebook.

За попереднім рішенням, комунальні підприємства не мали право припиняти надання послуг населенню. Зараз же, згідно з нововведенням, електропостачання може бути відключено споживачам, що проживають на неокупованих територіях або територіях, де не тривають бойові дії.

У повідомленні компанії вказано: "У разі несплати або сплати електроенергії в неповному обсязі населенням, яке проживає на неокупованих територіях і територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливе здійснення відключення електропостачання".

Споживачів закликали перевірити свої платежі за електроенергію та внести сплату заборгованості.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що тариф на електроенергію залишатиметься незмінним до завершення опалювального сезону, тобто принаймні до квітня. Рішення підвищити тариф вже принесло позитивні результати, зокрема, дозволило зібрати близько 16-18 мільярдів гривень на потреби, включаючи ремонтні роботи.

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