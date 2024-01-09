Согласно нововведению электроснабжение может быть отключено потребителям в любой момент.

Правительство Украины упразднило ограничения на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, позволяя выключать электроэнергию должникам. Решение касается бытовых потребителей, систематически не платящих за свет и накапливающих долги.

Об этом сообщила АО "Винницаоблэнерго" в своем официальном аккаунте на Facebook.

По предварительному решению, коммунальные предприятия не имели права прекращать предоставление услуг населению. Сейчас же согласно нововведению электроснабжение может быть отключено потребителям, проживающим на неоккупированных территориях или территориях, где не продолжаются боевые действия.

В сообщении компании указано: "В случае неуплаты или уплаты электроэнергии в неполном объеме населением, проживающим на неоккупированных территориях и территориях, на которых не ведутся активные боевые действия, возможно осуществление отключения электроснабжения".

Потребители призвали проверить свои платежи за электроэнергию и внести уплату задолженности.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что тариф на электроэнергию будет оставаться неизменным до завершения отопительного сезона, то есть, по крайней мере, до апреля. Решение повысить тариф уже принесло положительные результаты, в частности позволило собрать около 16-18 миллиардов гривен на нужды, включая ремонтные работы.

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