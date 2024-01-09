Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що банк знімає кошти за обслуговування рахунків, які, на їхню думку, неактивні.

Останнім часом клієнти "ПриватБанк" активно висловлюють свою незадоволеність взаємодією з цією фінансовою установою. Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін клієнтка "ПриватБанк" розповіла про комісію, яку "ПриватБанк" знімає за обслуговування неактивних рахунків.

Клієнтка "ПриватБанк" розповіла, що банк знімає кошти за обслуговування рахунків, які на їх думку неактивні. Тато жінки 1949 року народження, відкрив рахунок до війни, для отримання соціальних виплат по догляду за дружиною з інвалідністю.

Клієнтка "ПриватБанк" пояснила, що з моменту початку війни він мешкав на окупованій території, банкоматів там немає, терміналів для розрахунків немає, телефон у нього кнопковий доступу до додатку немає, фінансовий номер був неактивний, адже Київстарт не ловив зв’язок.

05.01.2024 року йому вдалося виїхати на підконтрольну території, є офіційне підтвердження цьому. При перевірці рахунку виявилось, що "ПриватБанк" знімав по 20 гривень з липня 2023 року з коштів, які є соціальною допомогою. При зверненні на гарячу лінію "ПриватБанк", спеціаліст повідомив, що потрібно було знайти можливість користуватися карткою.

"При запитанні до оператора: яким чином він повинен був користуватися карткою в окупації? Той не відповів… скільки пенсіонерів, не мають доступу до рахунків, з початку війни і банк наживається на пенсіонерах. Жах!", - поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

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