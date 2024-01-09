Ваш гороскоп на 9 січня вже тут із астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Дізнайся про свій щоденний гороскоп на 9 січня.

Що чекає на кожного знака Зодіаку 9 січня:

Овен

(21 березня - 19 квітня)

Чому вам цікаво навчитись цього року? Марс знаходиться у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі пригод та переконань, і це чудовий час, щоб почати занурюватись у духовні теми, вивчати нові ідеї чи теорії про життя.

Віддаєте перевагу фантастиці? Чому б не подивитися фільми, які ви пропустили, та провести вихідні будинки, безпечно переглядаючи шоу з другом чи родиною.

Телець

(20 квітня – 20 травня)

Коли ви востаннє ретельно оцінювали те, що у вас є? Якщо ви плануєте зробити деякі важливі зміни, хіба ви не хочете знати?

Марс знаходиться в знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі загальних ресурсів, і наявність списку може бути корисною під час укладання контрактів, у яких в гру вступають активи, або при плануванні майбутнього з потенційним партнером, особливо якщо ви працюєте над шлюбним договором цього року, перш ніж зв'язати себе узами шлюбу.

Близнюки

(21 травня – 20 червня)

Подумайте про майбутнє, Близнюки. Марс знаходиться в знак зодіаку Стрільця, вашому секторі зобов'язань.

Ухвалення рішення бути поряд з кимось або влаштуватися на роботу, яка вам дійсно подобається, - це величезна зміна. Вам потрібно обов'язково морально підготуватися та докласти всіх зусиль, щоб почати впевнено.

Рак

(21 червня – 22 липня)

Чи ви покладаєте на себе більше відповідальності, ніж необхідно? Марс знаходиться в знак зодіаку Стрільця, вашому секторі повсякденних обов'язків. Стрілець – це свобода, веселість та незалежність.

Можливо, настав час викреслити кілька пунктів зі списку і зосередитися тільки на тому, що необхідно. Не вантажте себе непотрібною роботою. Прагніть робити те, що приносить щастя та просуває ваше життя вперед.

Лев

(23 липня – 22 серпня)

Який вид мистецтва ви любите і чи волієте ви спостерігати?

Марс знаходиться у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі творчості, що робить цей день чудовим для перегляду художніх талантів у всіх формах, від музики до живопису та навіть акторської майстерності, яку можна дивитися по телебаченню, у мюзиклах чи фільмах.

Діва

(23 серпня – 22 вересня)

Марс знаходиться в знак зодіаку Стрілець, у вашому секторі будинку і сім'ї.

Незважаючи на те, що енергія Стрільця не завжди бажає прив'язувати себе до якогось одного місця чи людини, це чудовий час, щоб вирватися зі своєї земної енергії та досліджувати її. Можливо, скоро відбудеться сімейна поїздка, і ви є ідеальною людиною, щоб ініціювати цю ідею.

Терези

(23 вересня – 22 жовтня)

Різкий і сміливий - два слова, що використовуються для опису особистості та стилю Стрільця, тому, коли Марс знаходиться у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі спілкування, ви, ймовірно, відчуєте необхідність бути ясними та більш ніж чесними з іншими. Це може бути для вас бажаним полегшенням, навіть якщо у вашій книзі це переходить межу «погано».

Скорпіон

(23 жовтня – 21 листопада)

Любите вигідну угоду? Цей тиждень ідеальний для економних покупок. Марс знаходиться в знак зодіаку Стрільця, вашому секторі грошей. А якщо ви просто любите робити вигідні покупки або знаходити предмети колекціонування з глибокою історією, це ідеальна енергія для цього.

Стрілець

(22 листопада – 21 грудня)

Ви вже натхненні можливістю почати все спочатку, і немає нічого вірнішого вашій природі, ніж залишити минуле позаду і побудувати щасливе майбутнє.

Марс знаходиться у вашому знаку зодіаку та вашому секторі особистості, так що це може стати способом замінити негативні спогади та почати замінювати їх найкращими зараз і в майбутньому.

Козеріг

(22 грудня – 19 січня)

Зробіть усе можливе і перестаньте перебувати поруч із людьми, які, як ви знаєте, вам не підходять.

Марс знаходиться у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі прихованих ворогів, і правда, що ви вже знаєте, хто і що це за істоти. І якщо вам коли-небудь був потрібен поштовх, щоб позбутися звичок або токсичної енергії, зараз саме час зробити це.

Водолій

(20 січня – 18 лютого)

Наступні кілька днів стануть для вас захоплюючим часом, щоб дослідити соціальні можливості та весело провести час.

Марс знаходиться в знак зодіаку Стрільця, вашому секторі дружби. Заплануйте вечерю з найкращим другом або дізнайтеся, що відбувається з вашими знайомими, просто щоб залишатися на зв'язку.

Риби

(19 лютого – 20 березня)

Ви втомилися від своєї нинішньої позиції та хочете щось змінити? Які варіанти у вас є?

Марс знаходиться у знаку зодіаку Стрільця, вашому секторі кар'єри та соціального статусу, і після пандемії вам доступно більше ресурсів, ніж раніше. Це чудовий час, щоб дізнатися, що це таке і як їх використовувати для просування своєї кар'єри.

Джерело: yourtango.

Останні новини України:

Найбільш лицемірні та двоособисті знаки Зодіаку: астрологи склали рейтинг.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.