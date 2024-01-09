Ваш гороскоп на 9 января уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Узнайтк свой ежедневный гороскоп на 9 января.

Что ждет каждого знака Зодиака 9 января:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Чему вам интересно научиться в этом году? Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе приключений и убеждений, и это прекрасное время, чтобы начать погружаться в духовные темы, изучать новые идеи или теории о жизни.

Предпочитаете фантастику? Почему бы не посмотреть фильмы, которые вы пропустили, и провести выходные дома, безопасно просматривая шоу с другом или семьей.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Когда вы в последний раз тщательно оценивали то, что у вас есть? Если вы планируете внести некоторые важные изменения, разве вы не хотите знать?

Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе общих ресурсов, и наличие списка может быть полезно при заключении контрактов, в которых в игру вступают активы, или при планировании будущего с потенциальным партнером, особенно если вы работаете над брачный договор в этом году, прежде чем связать себя узами брака.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Подумайте о будущем, Близнецы. Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе обязательств.

Принятие решения быть рядом с кем-то или устроиться на работу, которая вам действительно нравится, — это огромная перемена. Вам нужно обязательно морально подготовиться и приложить все усилия, чтобы начать уверенно.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Возлагаете ли вы на себя больше ответственности, чем необходимо? Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе повседневных обязанностей. Стрелец — это свобода, веселье и независимость.

Возможно, пришло время вычеркнуть несколько пунктов из вашего списка и сосредоточиться только на том, что необходимо. Не грузите себя ненужной работой. Стремитесь делать то, что приносит счастье и продвигает вашу жизнь вперед.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Какой вид искусства вы любите и предпочитаете ли вы наблюдать?

Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе творчества, что делает этот день прекрасным для просмотра художественных талантов во всех формах, от музыки до живописи и даже актерского мастерства, которое можно смотреть по телевидению, в мюзиклах или фильмах.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Марс находится в знаке зодиака Стрелец, в вашем секторе дома и семьи.

Несмотря на то, что энергия Стрельца не всегда желает привязывать себя к какому-то одному месту или человеку, это прекрасное время, чтобы вырваться из своей земной энергии и исследовать ее. Возможно, скоро состоится семейная поездка, и вы идеальный человек, чтобы инициировать эту идею.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Резкий и смелый — два слова, используемые для описания личности и стиля Стрельца, поэтому, когда Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе общения, вы, вероятно, почувствуете необходимость быть ясными и более чем честными с другими. Это может быть для вас желанным облегчением, даже если в вашей книге это переходит черту «нехорошо».

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Любите выгодную сделку? Эта неделя идеальна для экономных покупок. Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе денег. А если вы просто любите совершать выгодные покупки или находить предметы коллекционирования с глубокой историей, это идеальная энергия для этого.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Вы уже воодушевлены возможностью начать все сначала, и нет ничего более верного вашей природе, чем оставить прошлое позади и построить счастливое будущее.

Марс находится в вашем знаке зодиака и вашем секторе личности, так что это может стать способом заменить негативные воспоминания и начать заменять их лучшими сейчас и в будущем.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Сделайте все возможное и перестаньте находиться рядом с людьми, которые, как вы знаете, вам не подходят.

Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе скрытых врагов, и правда в том, что вы уже знаете, кто и что это за существа. И если вам когда-либо требовался толчок, чтобы избавиться от привычек или токсичной энергии, сейчас самое время сделать это.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

Следующие несколько дней станут для вас захватывающим временем, чтобы исследовать социальные возможности и весело провести время.

Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе дружбы. Запланируйте ужин с лучшим другом или узнайте, что происходит с вашими знакомыми, просто чтобы оставаться на связи.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Вы устали от своей нынешней позиции и хотите что-то изменить? Какие еще варианты у вас есть?

Марс находится в знаке зодиака Стрельца, вашем секторе карьеры и социального статуса, и после пандемии вам доступно больше ресурсов, чем раньше. Это прекрасное время, чтобы узнать, что это такое и как их использовать для продвижения своей карьеры.

Источник: yourtango.

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