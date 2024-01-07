У НБУ пояснили, що курс може змінюватися в залежності від ситуації на ринку.

Україна стикається із збільшенням вартості долара, що пов'язане із сезонним попитом на валюту у кінці року. Проте це подорожчання не викликане раптовою девальвацією. Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі одного з телеканалів розповів про ситуацію на валютному ринку, йдеться на офіційній сторінці відомства у Facebook.

У НБУ пояснили, що курс може змінюватися в залежності від ситуації на ринку. Ослаблення гривні наприкінці 2023 року переважно пов'язане з сезонним підвищенням попиту на валюту через значні бюджетні витрати у грудні та звичайний підйом попиту на валюту в кінці року серед населення.

На валютний ринок, як пояснили у НБУ, також впливають психологічні чинники, пов'язані з відстроченням міжнародної допомоги та активними воєнними діями, що потребують фінансування.

У НБУ відзначили успішне пристосування валютного ринку до керованої гнучкості, зазначивши, що коливання курсу залишаються контрольованими. Повернення до фіксованого курсу наразі не розглядається, оскільки НБУ свідомо відмовився від цього варіанту.

За останню добу вартість долара зросла на 15 копійок, при цьому банки пропонують валюту за ціною 38,33/39,1 грн. У 2023 році офіційний курс гривні відносно долара послаб менше, ніж на 4%, і прибутковість гривневих інструментів із задоволенням компенсує цю девальвацію, залишаючись вищою, ніж у іноземній валюті, і перекриває фактичну та очікувану інфляцію.

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