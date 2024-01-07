Украина сталкивается с увеличением стоимости доллара, что связано с сезонным спросом на валюту в конце года. Однако это подорожание не вызвано внезапной девальвацией. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире одного из телеканалов рассказал о ситуации на валютном рынке, говорится на официальной странице ведомства в Facebook .

доллар, курс валют

В НБУ объяснили, что курс может изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Ослабление гривни в конце 2023 года преимущественно связано с сезонным повышением спроса на валюту из-за значительных бюджетных расходов в декабре и обычный подъем спроса на валюту в конце года среди населения.

На валютный рынок, как объяснили в НБУ, также влияют психологические факторы, связанные с отсрочкой международной помощи и активными военными действиями, нуждающимися в финансировании.

В НБУ отметили успешное приспособление валютного рынка к управляемой гибкости, отметив, что колебания курса остаются контролируемыми. Возврат к фиксированному курсу пока не рассматривается, поскольку НБУ сознательно отказался от этого варианта.

нбу, нацбанк

За последние сутки стоимость доллара выросла на 15 копеек, при этом банки предлагают валюту по цене 38,33/39,1 грн. В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше , чем на 4%, и доходность гривневых инструментов с удовольствием компенсирует эту девальвацию, оставаясь выше, чем в иностранной валюте, и перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию.

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