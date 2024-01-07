В НБУ объяснили, что курс может изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

Украина сталкивается с увеличением стоимости доллара, что связано с сезонным спросом на валюту в конце года. Однако это подорожание не вызвано внезапной девальвацией. Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире одного из телеканалов рассказал о ситуации на валютном рынке, говорится на официальной странице ведомства в Facebook .

В НБУ объяснили, что курс может изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Ослабление гривни в конце 2023 года преимущественно связано с сезонным повышением спроса на валюту из-за значительных бюджетных расходов в декабре и обычный подъем спроса на валюту в конце года среди населения.

На валютный рынок, как объяснили в НБУ, также влияют психологические факторы, связанные с отсрочкой международной помощи и активными военными действиями, нуждающимися в финансировании.

В НБУ отметили успешное приспособление валютного рынка к управляемой гибкости, отметив, что колебания курса остаются контролируемыми. Возврат к фиксированному курсу пока не рассматривается, поскольку НБУ сознательно отказался от этого варианта.

За последние сутки стоимость доллара выросла на 15 копеек, при этом банки предлагают валюту по цене 38,33/39,1 грн. В 2023 году официальный курс гривны по отношению к доллару ослаб меньше , чем на 4%, и доходность гривневых инструментов с удовольствием компенсирует эту девальвацию, оставаясь выше, чем в иностранной валюте, и перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию.

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