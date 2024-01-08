Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут 8 січня, з передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку ворожіння по одній карті Таро? Читай далі.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: Лицар пентаклів.

У вашому серці є мрія, Овен, і єдиний спосіб побачити мрію в реальності – це розбудити її своєю працею та зусиллями.

Ви можете лежати в ліжку і уявляти, що буде, навіть у робочий час по дорозі додому або коли ви тихо міркуєте, але ніщо у вашому житті не зрушить гору так, як любов, яка виникає, коли ви вкладаєте свій піт і сльози в те, що ви хочете. станеться.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Мечів.

Одна річ знати, що ти можеш робити те, що задумав, але Телець, що утримує тебе від того, щоб зробити цей перший крок.

Вас охоплює романтична думка про те, що хтось прийде, щоб урятувати вас чи допомогти вам?

Вам більше ніхто не потрібен, крім вас самих та вашої вищої сили. Ви народжені, щоб бути тим, що ви сприймаєте. Вір, маленький Бик. Ви створені для цього!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Закохані.

Кохання — це потужний вибір, Близнюки, і це не просто вибір того, кого ви любите… це також вибір того, як ви виражатимете найглибші та найпотаємніші частини своєї душі.

Ви ухвалюєте рішення про те, з ким хочете сплести всю свою життєву силу. До цього вибору не можна ставитись легковажно, тому не грайте зі своїм серцем. Будьте вірні собі.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута.

Хтось скупиться, а тут ти практично всю свою душу віддаєш цій одній людині, яка не приділяє тобі жодної хвилини свого часу. Ви не повинні просити милостиню у цій угоді про стосунки.

Почекай трохи, Раку, навіть якщо це буде непросто. Ти знаєш, що заслуговуєш на краще. Не намагайтеся щосили заради людини, яка навіть не відповість на повідомлення протягом розумного періоду часу. Рухатись далі.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: сторінка пентаклів, перевернута.

Є дві причини, через які ви можете не робити те, що обіцяли: страх чи відсутність справжнього інтересу. Що це, Лео? Ти всередині чи вийшов? Замість того, щоб утримувати те місце, яке вам насправді не потрібне, відпустіть його.

Ви збираєтеся зробити подарунок людині, яка молилася за цю можливість, і знаєте що? Те, чого ви дійсно хочете, і що зробить вас таким щасливим... це прийде до вас наступного разу.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Коли щось має статися, це відбувається так швидко. На самому початку може наступити затишшя, яке є оглушливою тишею, яка майже змушує вас задуматися, чи не помиляєтеся ви, вірячи в цю можливість, але не дозволяйте цьому тримати вас у страху.

Правда в тому, що це починає рости так, як ви навіть не могли собі уявити. Отже, коли ці двері відчиняться і вам доведеться вибігати за ворота, будьте готові.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Зроби своє ігрове обличчя, Терези. Наступні кілька тижнів будуть дуже важкими, але є причина, через яку ви навчилися мати мозолі навколо свого серця. Це означає, що ти мала товсту шкіру.

Успіх складний, але. ваш вуличний розум та завзятість приведуть вас туди, де вам потрібно.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Ви можете говорити до посиніння і говорити все, що потрібно, але як тільки людина вирішила, що вона не буде слухати все, все готове. Ти зараз витрачаєш своє дихання.

Скорпіоне, тобі потрібно зробити крок назад і дозволити цій упертій людині вчитися в школі важких ударів. Це боляче, але потрібно.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Башта.

Ви дізнаєтеся, хто ви та з чого ви зроблені, коли стикаєтеся з проблемою. Ви та людина, яка звинувачує зміни, шукає вихід чи людина, яка намагається вирішити проблему?

Це вимагатиме ризику та навичок, але як тільки ви з'ясуйте, якою людиною ви хотіли б бути, коли вибухне криза, ви зрозумієте, з чого почати.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Туз пентаклів, перевернутий.

Ви коли-небудь замислювалися, що заважає вам досягти того, чого ви хочете в житті? Можливо, ви боретеся зі страхом, і він утримує вас від конкретного ризику, який змінить ваше життя так, як ніщо інше.

Які виправдання ти вигадуєш? Чи є щось, чого ви дотримуєтеся як спосіб мислення, який заважає досягти нової мети? Настав час протистояти цьому.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Мечів.

Часто люди використовують друзів, роботу та зайнятість як способи відволіктися, щоб не дати їм почути своє горе.

Ви насправді не дізнаєтеся, яка ваша життєва мета або чого ви дійсно хочете, поки не знайдете час бути тихим, некомфортним і задумливим.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернута.

Незадовго до того, як ви перейдете на наступний рівень, станеться щось дивне та складне, що утримає вас від цієї мети. Це випробування, а не те, чого ви повинні дивуватися.

Насправді, передбачте це, Риби, і коли ви побачите, що це відбувається у вашому житті, це означає, що ви збираєтеся прорватися через цю скляну стелю і перейти на наступний рівень, щоб ніколи не повернутися назад.

Джерело: yourtango.

Останні новини України:

Гороскоп на січень 2024 року для всіх знаків Зодіаку: на кого чекають на зміну на краще.

Як повідомляла Politeka, названі найдбайливіші знаки Зодіаку: можна звертатися до них за допомогою у важкий день.

Також Politeka писала про топ-5 найрозумніших знаків Зодіаку: астрологи склали рейтинг.