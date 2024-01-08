Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь 8 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака гадание по одной карте Таро? Читай дальше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

В вашем сердце есть мечта, Овен, и единственный способ увидеть мечту в реальности — это разбудить ее своим трудом и усилиями.

Вы можете лежать в постели и представлять, что будет, даже в рабочее время по дороге домой или когда вы тихо размышляете, но ничто в вашей жизни не сдвинет гору так, как любовь, которая возникает, когда вы вкладываете свой пот и слезы в то, что вы хотите. произойдет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Король Мечей.

Одно дело знать, что ты можешь делать то, что задумал, но Телец, что удерживает тебя от того, чтобы сделать этот первый шаг.

Вас охватывает романтическая мысль о том, что кто-то придет, чтобы спасти вас или помочь вам?

Вам больше никто не нужен, кроме вас самих и вашей высшей силы. Вы рождены, чтобы быть тем, что вы воспринимаете. Верь, маленький Бык. Вы созданы для этого!

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Влюбленные.

Любовь — это мощный выбор, Близнецы, и это не просто выбор того, кого вы любите… это также выбор того, как вы будете выражать самые глубокие и сокровенные части своей души.

Вы принимаете решение о том, с кем хотите сплести всю свою жизненную силу. К этому выбору нельзя относиться легкомысленно, поэтому не играйте со своим сердцем. Будьте верны себе.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая.

Кто-то скупится, а тут ты практически всю свою душу отдаешь этому одному человеку, который не уделяет тебе ни минуты своего времени. Вы не должны просить милостыню в этой сделке об отношениях.

Подожди немного, Рак, даже если это будет непросто. Ты знаешь, что заслуживаешь лучшего. Не пытайтесь изо всех сил ради человека, который даже не ответит на сообщение в течение разумного периода времени. Двигаться дальше.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая.

Есть две причины, по которым вы можете не делать то, что обещали: страх или отсутствие подлинного интереса. Что это, Лев? Ты внутри или ты вышел? Вместо того, чтобы удерживать то место, которое вам на самом деле не нужно, отпустите его.

Вы собираетесь сделать подарок человеку, который молился об этой возможности, и знаете что? То, чего вы действительно хотите, и что сделает вас таким счастливым... это придет к вам в следующий раз.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Когда что-то должно произойти, это происходит так быстро. В самом начале может наступить затишье, которое представляет собой оглушительную тишину, которая почти заставляет вас задуматься, не ошибаетесь ли вы, веря в эту возможность, но не позволяйте этому держать вас в страхе.

Правда в том, что это начинает расти так, как вы даже не могли себе представить. Итак, когда эти двери откроются и вам придется выбегать за ворота, будьте готовы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Сделай свое игровое лицо, Весы. Следующие несколько недель будут весьма трудными, но есть причина, по которой вы научились иметь мозоли вокруг своего сердца. Это значит, что у тебя была толстая кожа.

Успех сложен, но. ваш уличный ум и упорство приведут вас туда, где вам нужно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Вы можете говорить до посинения и говорить все, что нужно, но как только человек решил, что он не будет слушать, все, все готово. Ты сейчас тратишь свое дыхание.

Скорпион, тебе нужно сделать шаг назад и позволить этому упрямому человеку учиться в школе тяжелых ударов. Это больно, но необходимо.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Башня.

Вы узнаете, кто вы и из чего вы сделаны, когда сталкиваетесь с проблемой. Вы тот человек, который обвиняет перемены, ищет выход или человек, который пытается решить проблему?

Это потребует риска и навыков, но как только вы выясните, каким человеком вы хотели бы быть, когда грянет кризис, вы поймете, с чего начать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутая.

Вы когда-нибудь задумывались, что мешает вам добиться того, чего вы хотите в жизни? Возможно, вы боретесь со страхом, и он удерживает вас от конкретного риска, который изменит вашу жизнь так, как ничто другое.

Какие оправдания ты придумываешь? Есть ли что-то, чему вы придерживаетесь как образ мышления, который мешает вам достичь новой цели? Пришло время противостоять этому.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Часто люди используют друзей, работу и занятость как способы отвлечься, чтобы не дать им услышать свое горе.

Вы на самом деле не узнаете, какова ваша жизненная цель или чего вы действительно хотите, пока не найдете время побыть тихим, некомфортным и задумчивым.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая.

Незадолго до того, как вы перейдете на следующий уровень, произойдет что-то странное и сложное, что удержит вас от этой цели. Это испытание, а не то, чему вы должны удивляться.

На самом деле, предвидите это, Рыбы, и когда вы увидите, что это происходит в вашей жизни, это означает, что вы собираетесь прорваться через этот стеклянный потолок и перейти на следующий уровень, чтобы никогда не вернуться назад.

Источник: yourtango.

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