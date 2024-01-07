Наголошено, що банки зобов'язані приймати та видавати банкноти, що мають локальні потертості.

В Україні в обмінниках поширюються банкноти долара незадовільної якості, що викликає масові скарги серед населення. Незважаючи на негативні відгуки, банки, відповідно до чинних правил, повинні приймати ці банкноти і подальше їхнє реалізовування клієнтам.

У ПриватБанку зазначають, що всі банкноти, які не є підробками або не мають значного пошкодження, придатні для обігу та не обмежуються роком їхнього випуску, як це зазначено в ухвалі Національного банку України (НБУ).

Згідно з цим документом, обміну підлягають купюри будь-якого номіналу та року емісії при відсутності значних пошкоджень.

Зазначено, що банки зобов'язані приймати і видавати банкноти, які мають локальні потертості, сліди штампів, плями, надриви або проколи в обсязі, визначеному у відповідному документі. Однак деякі банкноти можуть підлягати обміну лише за доплатою, зокрема розірвані, з видаленими елементами захисту чи захисними стрічками.

Клієнти мають право відмовитися від обміну, але вибір конкретних банкнот залишається за банками. Зазначається, що ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки грошового обігу та врахування стандартів якості банкнот в системі банківських установ.

Банки також допускають обмін з доплатою для купюр, що мають наступні ознаки:

Зі зміненим первинним кольором паперу та/або зображень. З локальними забрудненнями (плямами), включаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти. З загальними забрудненнями, включаючи папери, що викликають люмінесценцію, в ультрафіолетових променях. Обпалені, пропалені, старі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття). З явними друкарськими недоліками.

Останні новини України:

Нагадаємо, НБУ змінить кредитні правила.

Як повідомляла Politeka, у НБУ змінили правила переказу грошей через термінали.

Також Politeka писала, "Нацбанк" посилив правила для українців.