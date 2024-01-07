В Украине в обменниках распространяются банкноты доллара неудовлетворительного качества, что вызывает массовые жалобы у населения. Несмотря на негативные отзывы, банки, согласно действующим правилам, должны принимать эти банкноты и их реализацию клиентам.

В ПриватБанке отмечают, что все банкноты, не являющиеся подделками или не имеющие значительного повреждения, пригодны для обращения и не ограничиваются годом их выпуска, как это отмечено в определении Национального банка Украины (НБУ).

Согласно этому документу, обмену подлежат купюры любого номинала и года эмиссии при отсутствии значительных повреждений.

Отмечено, что банки обязаны принимать и выдавать банкноты, имеющие локальные потертости, следы штампов, пятна, надрывы или проколы в объеме, определенном в соответствующем документе. Однако некоторые банкноты могут подлежать обмену только по доплате, в том числе разорванные, с удаленными элементами защиты или защитными лентами.

Клиенты имеют право отказаться от обмена, но выбор конкретных банкнот остается за банками. Эти меры направлены на обеспечение безопасности денежного обращения и учета стандартов качества банкнот в системе банковских учреждений.

Банки также допускают обмен с доплатой для купюр, имеющих следующие признаки:

При изменении первоначального цвета бумаги и/или изображений. С локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты. С общими загрязнениями, включая бумаги, вызывающие люминесценцию, в ультрафиолетовых лучах. Обожженные, прожженные, старые (повреждены в результате длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения). С явными типографскими недостатками.

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