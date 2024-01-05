На своїй сторінці в Instagram зірка "1+1" Марічка Падалко щодня публікує добірку головних новин за добу. Цього разу телеведуча поділилася одразу кількома трагічними звістками.

По-перше, Марічка Падалко повідомила, що в Харкові внаслідок атаки рф загинула заслужена артистка України Вікторія Тимошенко.

Акторка Харківського драматичного театру Вікторія Тимошенко була травмована під час ракетної атаки по центру Харкова вранці 2 січня та перебувала у вкрай важкому стані.

Лікарі зробили все можливе, аби врятувати артистку, але, на жаль, життя Вікторії Тимошенко обірвалося зранку 4 січня. Акторці було 84 роки.

Також Марічка Падалко розповіла, що співачка, народна артистка України Марія Бурмака повідомила про смерть свого рідного брата Святослава Бурмаки.

"Йому було 43 роки, він служив у ЗСУ. В шпиталі, де він лікувався після контузії, в нього стався серцевий напад. Світла памʼять", – написала зірка "1+1" Марічка Падалко.

Повідомляється, що Святослав Бурмака служив в 43 Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. У боях брат співачки був поранений і контужений. У квітні захисника комісували за станом здоров'я.

"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце", – поділилася горем Марія Бурмака.

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