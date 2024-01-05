На своей странице в Instagram звезда "1+1" Маричка Падалко ежедневно публикует подборку главных новостей за сутки. На этот раз телеведущая поделилась сразу несколькими трагическими известиями.
Во-первых, Маричка Падалко сообщила, что в Харькове в результате атаки рф погибла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко.
Актриса Харьковского драматического театра Виктория Тимошенко была травмирована во время ракетной атаки по центру Харькова утром 2 января и находилась в крайне тяжелом состоянии.
Врачи сделали все возможное, чтобы спасти артистку, но, к сожалению, жизнь Виктории Тимошенко оборвалась утром 4 января. Актрисе было 84 года.
Также Маричка Падалко рассказала, что певица, народная артистка Украины Мария Бурмака сообщила о смерти своего родного брата Святослава Бурмаки.
"Ему было 43 года, он служил в ВСУ. В госпитале, где он лечился после контузии, у него случился сердечный приступ. Светлая память", – написала звезда "1+1" Маричка Падалко.
Сообщается, что Святослав Бурмака служил в 43-й Отдельной Артиллерийской Бригаде имени гетмана Тараса Трясила. В боях брат певицы был ранен и контужен. В апреле защитника комиссовали по состоянию здоровья.
"Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце", – поделилась горем Мария Бурмака.
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