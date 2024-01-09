Предмети домашньої електроніки, які ви ніколи не чистите, але цим справді слід зайнятися.

Ваш будинок повний електронних пристроїв, які роблять ваше життя простішим, продуктивнішим і приємнішим.

Коли їх чистили востаннє?

Побутова електроніка займає чільне місце у нашому повсякденному житті. Ми неодноразово торкаємося до них, ділимося ними з іншими членами сім'ї та залишаємо їх збирати пил та бруд, проте ми зазвичай не включаємо їх у нашу звичайну процедуру прибирання — і це велика помилка.

Наскільки важливо утримувати руки в чистоті, так само важливо утримувати в чистоті електроніку, щоб вона стала резервуаром для мікробів.

Стільникові телефони та планшети

Це не просто брудний слух: кожен квадратний дюйм вашого мобільного телефону покритий приблизно 25 127 бактеріями. Це більше бактерій, ніж можна знайти на громадській ручці дверей. Дайте відсіч, підтримуючи чистоту своїх мобільних телефонів та планшетів, регулярно протираючи їх. Хоча ви можете придбати спеціальну рідину чи ультрафіолетові лампи для дезінфекції екранів, простіше змочити тканину з мікрофібри сумішшю, що складається з 60 відсотків води і 40 відсотків ізопропілового спирту, і чистити екрани щодня. Серветки з мікрофібри найкраще підходять, тому що вони не дряпають поверхні.

Комп'ютери та ноутбуки

Ви не торкаєтеся екрана комп'ютера або ноутбука так часто, як до екрана мобільного телефону, але на цих екранах все одно можуть збиратися відбитки пальців і пил. Щоб очистити монітори, вимкніть комп'ютер або ноутбук, а потім додайте краплю засобу для миття посуду в кілька чашок теплої води. Зануріть тканину з мікрофібри в суміш і відіжміть зайву воду. Протріть екрани, щоб видалити плями та бруд, потім промийте тканину чистою водою і знову протріть. Використовуйте суху тканину з мікрофібри, щоб видалити залишки вологи та смуги.

Клавіатура, миша та трекпад.

Дослідники виявили, що офісний робочий стіл може містити в 400 разів більше бактерій, ніж сидіння унітазу, і багато з цих бактерій осідають на клавіатурі, комп'ютерної миші та трекпаді. Оскільки ці механізми торкаються дуже часто, їх слід регулярно чистити, щоб захиститися від мікробів.

Щоб очистити клавіатуру, спочатку відключіть її від джерела живлення. За допомогою стисненого повітря видаліть пил і сміття зі щілин між клавішами. Злегка змочіть ватний тампон медичним спиртом та очистіть кожну клавішу легкими круговими рухами, потім висушіть їх тканиною з мікрофібри. Очистіть мишу, розпорошивши на неї медичний спирт і протерши тканиною з мікрофібри.

Щоб очистити трекпад, протріть його м'якою тканиною, змоченою невеликою кількістю води або ізопропілового спирту.

Принтер

Домашні принтери, можливо, не так забруднюються, як інша електроніка, але вони забруднюються. Щоб підтримувати принтер у хорошому робочому стані, під час чищення видаляйте з нього пил. Більшість принтерів мають функцію очищення, яка дбає про чорнильні сопла, тому вам, ймовірно, не доведеться з ними возитися. Але рекомендується використовувати балон зі стисненим повітрям або невеликий ручний пилосос, щоб видалити пил, що накопичився всередині принтера.

Навушники

Навушники та навушники безпосередньо контактують із вашою шкірою. Згодом вони можуть покритися потім, воском, пилом та брудом. Накладні навушники краще протирати тканиною з мікрофібри, змоченої невеликою кількістю води та мила, а потім дати їм висохнути на повітрі.

Навушники, що входять у вухо, наприклад AirPods, слід чистити лише сухою тканиною з мікрофібри. Не використовуйте воду або розчин для чищення. Видаліть віск або пил, що скупчився, протерши забруднені ділянки чистильною замазкою. Якщо на навушниках над динаміком є ​​гумові покриття, зніміть їх та протріть окремо.

Джерело: bobvilla.

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