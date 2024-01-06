Це сталося через збільшення розміру мінімальної зарплати з початку року.

З 1 січня 2024 року в Україні відбулися зміни в розмірах єдиного податку для фізичних осіб - підприємців (ФОПів). Це сталося внаслідок збільшення розміру мінімальної зарплати з початку року, що вплинуло на граничний обсяг доходу для платників єдиного податку перших трьох груп. Про це повідомили у Держподатковій службі (ДПС).

Мінімальна зарплата в Україні наразі складає 7 100 грн, порівняно зі зменшеним розміром у 6 700 грн раніше.

Варто відзначити, що ставки єдиного податку для платників першої групи залежать від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня 2024 року збільшили до 3 028 грн.

Ставки для платників другої групи пов'язані з мінімальною заробітною платою, яка також зросла. В Україні немає єдиних ставок для єдиного податку, а фіксовані ставки встановлюються місцевими радами в залежності від виду господарської діяльності. Наприклад:

Перша група платників - ставка не повинна перевищувати 10% розміру прожиткового мінімуму, тобто 302,8 грн;

Друга група платників - 20% розміру мінімальної заробітної плати, тобто 1 420 грн.

Також зросли ліміти для ФОПів. Наприклад, підприємці першої групи можуть залишатися, якщо їхні обороти не перевищують 1 185 700 грн, що становить об'єм доходу за рік. Ці зміни сприятимуть уточненню регуляцій щодо єдиного податку в Україні.

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