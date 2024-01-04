Київська гумористка Ірина Гатун, відома своєю участю в скандальному номері "Кварталу 95", виконавши роль "дівчини зі Скадовська", виявилася особою, яка відвідала окупований Крим у 2019 році та носила радянську форму в 2015-му. Докази цих фактів вона публікує на своїй сторінці у Facebook разом із багатьма іншими фотографіями.

Журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва звернула увагу до цих знімків. Після того, як вона оприлюднила відомості з біографії Гатун, гумористка заблокувала її.

Журналістка зазначає, що Гатун відвідувала Крим у 2018-2019 роках і зазначила, що гумористка любить 9 Травня та пілотки. Також вона підкреслює, що вказаний період співпадає з окупацією Криму.

Напередодні Гатун вибачилася перед частиною суспільства за свою участь у скандальному номері "Кварталу 95" та зазначила, що серед тих, хто обурився цим виступом, є особи, які підіграють Путіну. Вона пояснила, що мета номеру полягала в тому, щоб нагадати українцям говорити на рідній мові.

Та вибаченням не повірили українці, які продовжують критикувати актрису. Обурюють людей також нові факти з біографії Ірини Гатун. Йдеться про поїздки до Криму та любов до російських свят, атрибутики.

"Вона так нічого і не зрозуміла", "Це не підтримка тих хто переходе на Українську а ганебне приниження", "Всі накинулись на цю тітоньку, з нею все ясно, таланту ноль, в голові совок, але ж вона просто "петрушка", що дали те і виконувала", "На мій погляд, звичайна какая разніца. Особливо поїздки в Крим після 2014 видають таких людей", "Вона ще мабуть і вважає, що Крим російський! Нею СБУ має займатися!".

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