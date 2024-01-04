Киевская юмористка Ирина Гатун, известная своим участием в скандальном номере "Квартала 95", исполнив роль "девушки из Скадовска", оказалась лицом, посетившим оккупированный Крым в 2019 году и носившей советскую форму в 2015-м. Доказательства этих фактов она публикует на своей странице в Facebook вместе со многими другими фотографиями.

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева обратила внимание к этим снимкам. После того, как она обнародовала сведения по биографии Гатун, юмористка заблокировала ее.

Журналистка отмечает, что Гатун посещала Крым в 2018-2019 годах и отметила, что юморист любит 9 Мая и пилотки. Также она подчеркивает, что указанный период совпадает с оккупацией Крыма.

Накануне Гатун принесла извинения части общества за свое участие в скандальном номере "Квартала 95" и отметила, что среди возмутившихся этим выступлением есть лица, которые подыгрывают Путину. Она объяснила, что цель номера заключалась в том, чтобы напомнить украинцам говорить на родном языке.

Но извинениям не поверили украинцы, которые продолжают критиковать актрису. Возмущают людей также новые факты биографии Ирины Гатун. Речь идет о поездках в Крым и любви к российским праздникам, атрибутике.

"Она так ничего и не поняла", "Это не поддержка тех кто переходит на Украинский а позорное унижение", "Все набросились на эту тетушку, с ней все ясно, таланту ноль, в голове совок, но ведь она просто "петрушка", давшая то и исполнявшая", "На мой взгляд, обычная какая разница. Особенно поездки в Крым после 2014 года выдают таких людей", "Она еще видимо и считает, что Крым российский! Ею СБУ должна заниматься!".

Последние новости Украины:

Кошевой и другие звезды "Квартал 95" разозлили новым поступком.

Елена Кравец из "Квартал 95" раскрыла самую большую проблему звезд.

Елену Кравец довели до эмоционального потрясения прямо в эфире.