Старовинні українські монети номіналом 1 гривня можуть призвести до великих вигод для їхніх власників. Певні різновиди є колекційними, і тому нумізмати готові виплатити за них значні суми – від 10 000 до 20 000 гривень за монету 1 гривня 1992 року в різновиді 1.1ААг. Про це повідомили на спеціалізованому порталі "Монетки-ягідки".

Вона легко впізнається за гладким гуртом без напису, оскільки на той момент, коли її виготовляли, для нанесення написів на гурт ще не існувало відповідного правильного інструменту. Такі гривні вважаються "незакінченими" тому і вважаються цінними, зауважують фахівці.

Також увагу колекціонерів привертають 1-гривневі монети 1995 року в різновиді 1БАг, за які можна отримати від 7 000 до 9 000 гривень. Ці монети також мають гладкий гурт.

Монети 1 гривня 2001 року в різновиді 1АДг оцінюються до 5 000 гривень. Вони виділяються гладким гуртом без написів. Оскільки цей різновид гривні є рідкісним і дорогим, фальшивомонетники часто вирішують його підробити. Фахівці рекомендують перевіряти параметри монети, оскільки оригінал має вагу 6,8 грама і діаметр 26 мм.

Для українців це може стати вигідною можливістю заробити, продавши старі монети колекціонерам, адже певні номінали можуть здатися цінними.

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