Определенные разновидности коллекционны, и поэтому нумизматы готовы выплатить за них значительные суммы.

Старинные украинские монеты номиналом 1 гривна могут привести к большим выгодам для их владельцев. Определенные разновидности коллекционны, и поэтому нумизматы готовы выплатить за них значительные суммы - от 10 000 до 20 000 гривен за монету 1 гривна 1992 года в разновидности 1.1ААч. Об этом сообщили на специализированном портале "Монетки-ягодки".

Она легко узнается за гладкой группой без надписи, поскольку на тот момент, когда ее изготовляли, для нанесения надписей на группу еще не существовало соответствующего правильного инструмента. Такие гривны считаются "неоконченными" потому и считаются ценными, отмечают специалисты.

Также внимание коллекционеров привлекают 1-гривневые монеты 1995 в разновидности 1БАг, за которые можно получить от 7 000 до 9 000 гривен. Эти монеты также имеют гладкую группу.





Монеты 1 гривна 2001 года в разновидности 1АДг оцениваются в 5 000 гривен. Они выделяются гладкой толпой без надписей. Поскольку эта разновидность гривни редкая и дорогая, фальшивомонетчики часто решают ее подделать. Специалисты рекомендуют проверять параметры монеты, поскольку оригинал имеет вес 6,8 г и диаметр 26 мм.

Для украинцев это может стать выгодной возможностью заработать, продав старые монеты коллекционерам, ведь некоторые номиналы могут показаться ценными.

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