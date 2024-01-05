Розклад Таро на одну карту на 5 січня, цього дня відбудуться великі справи.

Ваше читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку вже доступне на 5 січня, з передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро цього дня? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 5 січня.

Овен (21 березня - 19 квітня)

Карта Таро: сторінка пентаклів.

Той факт, що зараз щось не виходить, не означає, що вашим надіям прийшов кінець.

Розчарування насправді може стати світлом наприкінці тунелю. Можливо, ви захочете знайти щось більш підходяще для ваших потреб.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Колісниця.

Як би вам не хотілося зупинитись прямо зараз, не робіть цього. Завжди, коли ви найближче до фінішу, ситуаціями стає важче керувати. Завдяки цьому процесу ви стаєте сильнішими.

Вам потрібне це зростання, щоб, коли ви опинитеся там, де прагнете, ви були готові впоратися з досягнутим успіхом.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Мечів.

У вас є дар балакучості, і саме це допомагає вам вийти з компромісної позиції.

Нелегко придумати розумне вирішення проблеми, яку ніхто не може вирішити, але ви, Близнюки, той, хто знаходить вихід.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Кубків.

Ваша чутливість виявляється вашою найсильнішою стороною.

Всі люблять теплих і добросердечних людей, і Рак, ваша здатність змусити людей відчути себе бажаними гостями у потрібний момент – це подарунок, який подобається всім.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей, перевернута.

Чого це для вас варте? Гарні речі відбуваються довго, і якщо ти вже знаєш цінність своїх мрій, наберися терпіння, Лев.

Можливо, це нелегкий шлях, але, зрештою, побачити, як ваші бажання втілюються в реальність, того варте.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Маг.

Ви знаходитесь в такому місці, де ваш талант та здібності можуть допомогти вам так, як ви це робите. не пробував.

Навіть якщо ви відчуваєте, що нездатні реалізувати проект або влаштуватися на роботу, не дозволяйте цьому завадити спробувати.

Ви будете дуже здивовані тим, наскільки чудово ви зможете влитися у ситуацію завдяки своїй винахідливості.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Смерть у перевернутому положенні.

Відкладене закінчення означає лише те, що у вас буде більше часу для планування.

Той факт, що ви не отримали того, що, як ви думали, ви вже отримали, означає лише те, що коли все дійсно станеться, це буде ідеально вчасно, і вам доведеться впоратися з меншою кількістю проблем.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Імператор у перевернутому положенні.

Навіщо сперечатися? Є речі, які ти не можеш змінити лише тому, що сваришся з кимось. Деякі люди можуть ніколи не дійти єдиної думки з вами.

Чим більше ви намагаєтеся відстояти свою думку, тим більше вони опираються і опираються.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: пара пентаклів, перевернута.

Мало часу? Останнім часом все здається вихором напруженої роботи, і тому у вас залишається лише невелика кількість часу, щоб побути з людьми, яких ви любите.

Можливо, у вас зараз не так багато вільного часу, але дуже важливо звільнити місце для радості.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Чого ви хочете досягти цього року? Ваша пристрасть та життєва мета підживлюються вашими амбіціями.

Сьогодні визначте намір і почніть робити перші кроки в своєму плані на частину року, що залишилася.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута.

У планах зміна, Водолій, так що будьте готові до розвороту.

Майте при собі план Б, оскільки у вас може бути час зробити щось на чому, як ви думали, у вас не буде часу зосередитися. Це може бути чудовий день, щоб надолужити втрачене, не втрачаючи при цьому інших планів.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Ваші дії просувають всесвіт вперед у багатьох відношеннях. Те, що ви робите іншим, привертає енергію до вас.

Отже, будьте усвідомлені у своєму виборі і будьте чисті у своєму прагненні до щастя та любові.

Джерело: yourtango.

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