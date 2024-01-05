Расклад Таро на одну карту на 5 января, в этот день произойдут великие дела.

Ваше чтение одной карты Таро для всех знаков зодиака уже доступно на 5 января, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака чтение одной карты Таро в этот день? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 5 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Паж Пентаклей.

Тот факт, что сейчас что-то не получается, не означает, что вашим надеждам пришел конец.

Разочарование на самом деле может стать светом в конце туннеля. Возможно, вы захотите найти что-то более подходящее для ваших нужд.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Колесница.

Как бы вам ни хотелось остановиться прямо сейчас, не делайте этого. Всегда, когда вы ближе всего к финишу, ситуациями становится труднее управлять. Благодаря этому процессу вы становитесь сильнее.

Вам нужен этот рост, чтобы, когда вы окажетесь там, где стремитесь, вы были готовы справиться с достигнутым успехом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Паж Мечей.

У вас есть дар болтливости, и именно это помогает вам выйти из компромиссной позиции.

Нелегко придумать умное решение проблемы, которую никто не может решить, но вы, Близнецы, — тот, кто находит выход.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Ваша чувствительность оказывается вашей самой сильной стороной.

Все любят теплых и добросердечных людей, и Рак, ваша способность заставить людей почувствовать себя желанными гостями в нужный момент — это подарок, который нравится всем.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая.

Чего это для вас стоит? Хорошие вещи происходят долго, и если ты уже знаешь ценность своих мечтаний, наберись терпения, Лев.

Возможно, это нелегкий путь, но, в конце концов, увидеть, как ваши желания воплощаются в реальность, того стоит.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Маг.

Вы находитесь в таком месте, где ваш талант и способности могут помочь вам так, как вы это делаете. не пробовал.

Даже если вы чувствуете, что неспособны реализовать проект или устроиться на работу, не позволяйте этому помешать вам попытаться.

Вы будете очень удивлены тем, насколько чудесно вы сможете влиться в ситуацию благодаря своей находчивости.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Смерть в перевернутом положении.

Отложенное окончание означает лишь то, что у вас будет больше времени для планирования.

Тот факт, что вы не получили того, что, как вы думали, вы уже получили, означает лишь то, что, когда все действительно произойдет, это будет идеально вовремя, и вам придется справиться с меньшим количеством проблем.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Император в перевернутом положении.

Зачем спорить? Есть вещи, которые ты не можешь изменить только потому, что ссоришься с кем-то. Некоторые люди могут никогда не прийти к единому мнению с вами.

Чем больше вы пытаетесь отстоять свое мнение, тем сильнее они сопротивляются и сопротивляются.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Двойка Пентаклей, перевернутая.

Мало времени? В последнее время все кажется вихрем напряженной работы, и из-за этого у вас остается лишь небольшое количество времени, чтобы побыть с людьми, которых вы любите.

Возможно, у вас сейчас не так много свободного времени, но очень важно постараться освободить место для радости.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Чего вы хотите достичь в этом году? Ваша страсть и жизненная цель подпитываются вашими амбициями.

Сегодня определите намерение и начните делать первые шаги в своем плане на оставшуюся часть года.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Четверка Жезлов, перевернутая.

В планах перемена, Водолей, так что будьте готовы к развороту.

Имейте при себе план Б, поскольку у вас может быть время сделать что-то, на чем, как вы думали, у вас не будет времени сосредоточиться. Это может быть отличный день, чтобы наверстать упущенное, не теряя при этом других планов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Семерка Пентаклей.

Ваши действия продвигают вселенную вперед во многих отношениях. То, что вы делаете другим, привлекает энергию обратно к вам.

Итак, будьте осознанны в своем выборе и будьте чисты в своем стремлении к счастью и любви.

Источник: yourtango.

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