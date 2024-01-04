Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт, який часто ділиться своїми думками з українами в Інстаграм, цього разу розповів про серйозну втрату. За словами ведучого, це сильно вразило його, адже боротьба близької людини за життя була дуже довгою та непростою.

Як виявилося, у бабусі Еллерта була деменія, через що більшу частину свого життя вона була обмежена і мало що пам'ятала, проте зрідка були проблиски і вона згадувала все, що давно забула.

«Моя Ба померла (78 виходить… фінальні роки 4 через деменцію не пам'ятала… на сон року 22 пішло (магію ранку не робила))… і людина начебто починає пам'ятати з 4х приблизно… а після військового думаю там ще пару років і не хотілося згадувати… 46 виходить… Таке! Це я про цінність, якщо що! Любіть Ба, Ма, Па, Де, та та один одного» - написав ведучий, розкривши деталі того, що сталося.

"Картину неможливо домалювати, можна зупинитися на цікавому моменті. З людьми так не виходить. Адже картина залишається після художника, а ви – на жаль, ні. Лише спогади. І ось які вони будуть, залежить від фарб, які ви зараз змішуєте… чи добре кисті вимиваєте… чи провітрюєте приміщення… ну і чи з любов'ю малюєте. Тому що, якщо ні, то до одного місця ваші старання. Перетягніть полотна, і успіхів, - також раніше написав Еллерт.

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