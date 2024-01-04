Победитель "Холостячки" Александр Эллерт, который часто делится своими мыслями с украинами в Инстаграм, в этот раз рассказал о серьезной потере. По словам ведущего, это сильно поразило его, ведь борьба близкого человека за жизнь была очень долгой и непростой.

Как оказалось, у бабушки Эллерта была демения, из-за чего большую часть своей жизни она была ограничена и мало что помнила, однако изредка были проблески и она вспоминала все, что давно забыла.

«Моя Ба умерла( 78 получается… финальные года 4 из-за деменции не помнила… на сон года 22 ушло (магию утра не делала))… и человек вроде начинает помнить с 4х примерно… а в после военное думаю там еще пару лет и не хотелось вспоминать… 46 получается… Такое! Это я о ценности, если что! Любите Ба, Ма, Па, Де, та и друг друга» - написал ведущий, раскрыв детали произошедшего.

"Картину невозможно дорисовать, можно остановиться на интересном моменте. С людьми так не выходит. Ведь картина остаётся после художника, а вы - увы нет. Лишь воспоминания. И вот какие они будут, зависит от красок, которые вы сейчас смешиваете… хорошо ли кисти вымываете… проветриваете ли помещение… ну и с любовью ли рисуете. Потому что если нет, то до одного места ваши старания. Перетяните холсты, и успехов", - также ранее написал Эллерт.

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