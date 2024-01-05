Клієнтка "ПриватБанк" поділилась, що 3 листопада її приватний виконавець відправив на "ПриватБанк" кошти для закриття боргу по картці, але не всы кошти прийшли.

Останніми днями користувачі "ПриватБанку" інтенсивно висловлюють своє незадоволення щодо взаємодії з цим банком. Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін клієнтка "ПриватБанк" подалилась, що банк не повертає їй гроші протягом трьох місяців.

Так, клієнтка "ПриватБанк" поділилась, що 3 листопада її приватний виконавець відправив на "ПриватБанк" кошти для закриття боргу по картці. "ПриватБанк" зарахував на картку тільки ту суму, що потрібна була для закриття мінусу. Тобто на картці став нуль, а де надлишок — невідомо. Надлишок десь завис у ПриватБанку на транзитних рахунках і ці кошти не повертають клієнтці уже третій місяць.



Коли виконавець клієнтки "ПриватБанк" вже у грудні звернувся до банку з запитом на повернення надлишку коштів, йому представник юридичного відділу дав відповідь, що власниця рахунку просто має написати письмово заяву на головний офіс і їй повернуть кошти.

Клієнтка "ПриватБанк" написала офіційну заяву, преклала докази, що надлишок є, платіжні інструкції перерахування коштів, постанову про закриття провадження і відправила документи на головний офіс Привату. І знаєте що? Через 3 тижні вона знову отримала відповідь, що тільки виконавець має звертатися до банку.

"Від 3-го листопада я зверталася до всіх інстанцій банку, кожен раз мені говорять різні речі і гроші не повертають. І це вже триває третій місяць. Тобто притомного зворотнього звʼязку немає, мене футболять з відділу на відділ, будь-яка заява на найпростішу дію розглядається до 30 днів і результату немає", - поскаржилась клієнтка "ПриватБанк".

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