Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что 3 ноября ее частный исполнитель отправил на "ПриватБанк" средства для закрытия долга по карточке, но не все средства пришли.

В последние дни пользователи "ПриватБанка" интенсивно выражают свое недовольство по взаимодействию с этим банком. На этот раз на специализированном сайте Минфин клиентка "ПриватБанк" подали, что банк не возвращает ей деньги в течение трех месяцев.

Так, клиентка "ПриватБанк" поделилась, что 3 ноября ее частный исполнитель отправил на "ПриватБанк" средства для закрытия долга по карточке. "ПриватБанк" зачислил на карточку только ту сумму, которая нужна была для закрытия минуса. То есть на карточке стал ноль, а где избыток — неизвестно. Избыток где-то завис в ПриватБанке на транзитных счетах и ​​эти средства не возвращают клиентке уже третий месяц.



Когда исполнитель клиентки "ПриватБанк" уже в декабре обратился в банк с запросом на возврат излишка средств, ему представитель юридического отдела ответил, что владелица счета просто должна написать письменно заявление на головной офис и ей вернут средства.

Клиентка "ПриватБанк" написала официальное заявление, преложила доказательства, что избыток есть, платежные инструкции перечисления средств, постановление о закрытии производства и отправила документы в головной офис Привата. И знаете что? Через 3 недели она снова получила ответ, что только исполнитель должен обращаться в банк.

"С 3-го ноября я обращалась ко всем инстанциям банка, каждый раз мне говорят разные вещи и деньги не возвращают. И это уже длится третий месяц. То есть сознательной обратной связи нет, меня футболят из отдела на отдел, любое заявление на самое простое действие рассматривается до 30 дней и результата нет", - пожаловалась клиентка "ПриватБанк".

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