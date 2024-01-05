В "Укренерго" закликали українців бути економними у використанні електроприладів, щоб зменшити споживання електроенергії.

Згідно прогнозів синоптиків, Україна може витримати значне похолодання без відключення електроенергії. Модель показує, що при температурі мінус 16 градусів стабільне енергопостачання можливе за умови, що всі енергоблоки вийшли з ремонту, а також за допомогою закупівлі електроенергії з-за кордону. Важливо, щоб українці максимально заощаджували електроенергію під час похолодання.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону розповів про можливі заходи.

За його словами, для забезпечення стабільного енергопостачання потрібно вивести всі енергоблоки з ремонту та використовувати технічні можливості імпорту електроенергії, щоб збалансувати споживання. Він також зазначив, що останні атаки рф не нанесли значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі через ефективну роботу захисних систем.

"Обсяги пошкодження, незважаючи на масованість атаки, не становлять критичну небезпеку. Зважаючи і на підготовку, і на обсяг відновленої інфраструктури. Наша інфраструктура, яка була пошкоджена, ми відновили роботу за кілька годин. Я був на об'єкті, все працює в штатному режимі. Наші колеги з обленерго за кілька годин заживили всіх споживачів", – пояснив він.

Кудрицький впевнений, що росії не вдасться повністю відключити Україну від електропостачання, але можливі тимчасові перебої. "Укренерго" зробить усе можливе, щоб мінімізувати тривалість таких відключень. Водночас, він закликав українців бути економними у використанні електроприладів, щоб зменшити споживання електроенергії під час можливих труднощів.

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