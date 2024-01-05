В "Укрэнерго" призвали украинцев быть экономными в использовании электроприборов, чтобы снизить потребление электроэнергии.

Согласно прогнозам синоптиков Украина может выдержать значительное похолодание без отключения электроэнергии. Модель показывает, что при температуре минус 16 градусов стабильное энергоснабжение возможно при условии, что все энергоблоки вышли из ремонта, а также с помощью закупки электроэнергии из-за границы. Важно, чтобы украинцы максимально экономили электроэнергию во время похолодания.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона рассказал о возможных мерах.

По его словам, для обеспечения стабильного энергоснабжения необходимо вывести все энергоблоки по ремонту и использовать технические возможности импорта электроэнергии, чтобы сбалансировать потребление. Он также отметил, что последние атаки России не нанесли значительных повреждений энергетической инфраструктуре из-за эффективной работы защитных систем.

"Объемы повреждения, несмотря на массированность атаки, не представляют критической опасности. Учитывая и подготовку, и объем обновленной инфраструктуры. Наша инфраструктура, которая была повреждена, мы возобновили работу через несколько часов. Я был на объекте, все работает в штатном режиме. Наши коллеги по облэнерго за несколько часов заживили всех потребителей», – объяснил он.

Кудрицкий уверен, что россиянам не удастся полностью отключить Украину от электроснабжения, но возможны временные перебои. "Укрэнерго" сделает все возможное, чтобы минимизировать продолжительность таких отключений. В то же время, он призвал украинцев быть экономными в использовании электроприборов, чтобы снизить потребление электроэнергии во время возможных трудностей.

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