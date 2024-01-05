Согласно прогнозам синоптиков Украина может выдержать значительное похолодание без отключения электроэнергии. Модель показывает, что при температуре минус 16 градусов стабильное энергоснабжение возможно при условии, что все энергоблоки вышли из ремонта, а также с помощью закупки электроэнергии из-за границы. Важно, чтобы украинцы максимально экономили электроэнергию во время похолодания.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона рассказал о возможных мерах.
По его словам, для обеспечения стабильного энергоснабжения необходимо вывести все энергоблоки по ремонту и использовать технические возможности импорта электроэнергии, чтобы сбалансировать потребление. Он также отметил, что последние атаки России не нанесли значительных повреждений энергетической инфраструктуре из-за эффективной работы защитных систем.
"Объемы повреждения, несмотря на массированность атаки, не представляют критической опасности. Учитывая и подготовку, и объем обновленной инфраструктуры. Наша инфраструктура, которая была повреждена, мы возобновили работу через несколько часов. Я был на объекте, все работает в штатном режиме. Наши коллеги по облэнерго за несколько часов заживили всех потребителей», – объяснил он.
Кудрицкий уверен, что россиянам не удастся полностью отключить Украину от электроснабжения, но возможны временные перебои. "Укрэнерго" сделает все возможное, чтобы минимизировать продолжительность таких отключений. В то же время, он призвал украинцев быть экономными в использовании электроприборов, чтобы снизить потребление электроэнергии во время возможных трудностей.
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