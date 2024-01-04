В Україні існує вимога вклеювати нові фотокартки у паспорт у формі книжечки при досягненні 25 і 45 років та переоформлючати паспорт-id.

В Україні можна нарватись на штрафи за низку порушень. Прострочений паспорт громадянина України краще не мати, а варто поспішити та зробити новий. Адже за документ, що вважається недійсним, передбачено штраф. Про це повідомляють у Державній міграційній службі України.

В Україні існує вимога вклеювати нові фотокартки у паспорт у формі книжечки при досягненні 25 і 45 років. Ця норма є обов’язковою. Якщо протягом місяця після свого дня народження ви не змінили фотографію у паспорті, вам доведеться замінити паспорт-книжечку на ID-картку та сплатити штраф.

Прострочений паспорт вважається недійсним, що призводить до ряду обмежень, таких як неможливість укладення шлюбу, оформлення фінансових та нотаріальних документів, отримання позики, вступ у спадщину чи відкриття рахунку у банку. За порушення треба буде сплатити штраф.

Паспорт у формі книжечки не має терміну дії. Для осіб віком від 14 до 18 років видається паспорт у формі картки зі строком дії 4 роки. Після досягнення 18 років видається ID-картка зі строком дії 10 років.

У відповідності до статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення існують штрафи за неперевипуск паспорта. Так, недійсний паспорт тягне за собою попередження, а у випадку повторного порушення протягом року – штраф від 17 до 51 гривень.

Важливо зауважити, що паспорт без необхідної фотографії вважається недійсним.

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