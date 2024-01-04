В Украине существует требование вклеивать новые фотографии в паспорт в форме книжечки при достижении 25 и 45 лет и переоформлять паспорт-id.

В Украине можно нарваться на штрафы за ряд нарушений. Просроченный паспорт у гражданина Украины лучше не иметь, а стоит поспешить и сделать новый. Ведь за считанный недействительным документ предусмотрен штраф. Об этом сообщают в Государственной миграционной службе Украины.

В Украине существует требование вклеивать новые фотографии в паспорт в форме книжечки при достижении 25 и 45 лет. Эта норма обязательна. Если в течение месяца после своего дня рождения вы не изменили фотографию в паспорте, вам придется заменить паспорт-книжечку на ID-карту и уплатить штраф.

Просроченный паспорт считается недействительным, что приводит к ряду ограничений, таких как невозможность заключения брака, оформление финансовых и нотариальных документов, получение ссуды, вступление в наследство или открытие счета в банке. За нарушение нужно будет уплатить штраф.

Паспорт в форме книжечки не имеет срока действия. Для лиц от 14 до 18 лет выдается паспорт в форме карточки со сроком действия 4 года. После достижения 18 лет выдается ID-карта со сроком действия 10 лет.

В соответствии со статьей 197 Кодекса Украины об административных правонарушенияхсуществуют штрафы за неперевыпуск паспорта. Да, недействительный паспорт влечет предупреждение, а в случае повторного нарушения в течение года – штраф от 17 до 51 гривен.

Важно заметить, что паспорт без необходимой фотографии считается недействительным.

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