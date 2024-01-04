Останнім часом клієнти "ПриватБанку" активно діляться своїми негативними враженнями від взаємодії з банком.

Цього разу на спеціалізованому сайті Мінфін клієнтка банку розповіла про те, що гаряча лінія банку не працює, коли потрібна термінова допомога. Крім того, у жінки виникли проблеми через пропажу коштів з її банківської картки.

Клієнтка "ПриватБанк" поділилась, що в неї з картки сума в розмірі 3930 гривень. В Підтримці заявили, що переказ коштів був здійснений через мережу. Більше того, ніяких підтверджень про переказ коштів не надходило. Гроші пообіцяли повернути, але пройшло багато днів і клієнтка "ПриватБанк" своїх грошей так і не побічила.

"Сказали що будуть вирішувать це питання… Авжеж, гроші крадуть вмить, а я маю сидіти на хлібі і воді з сином зараз бо питання вирішується від 45−120 днів. Ви звичайно ні в чому не винні і ніхто не застрахований від шахраїв, але якби у Вашому банкі було все більш захищено і краще б приходило більше підтверджувальних смс то все було б інакше, а так без власника картки можливо зняти все…", - скаржиться клєнтка "ПриватБанк".

Крім цього клієнтка "ПриватБанк" додала, що тричі намагалась дізнатись, коли нарешті їй повернуть кошти. Але так і не вийшло зв'язатись з оператором на пряму.

"Вже майже тиждень не можу зв’язатися з оператором на номер 3700 там автовідповідач говоре що я можу зв’язатися через самообслуговування, оператор он-лайн … не з'єднує", - завершила клієнтка "ПриватБанк".

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