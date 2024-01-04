Клиентка "ПриватБанк" поделилась, как у нее с карты сумма в размере 3930 гривен.

В последнее время клиенты "ПриватБанка" активно делятся своими отрицательными впечатлениями от взаимодействия с банком.

В этот раз на специализированном сайте Минфин клиентка банка рассказала о том, что горячая линия банка не работает, когда требуется срочная помощь. Кроме того, у женщины возникли проблемы из-за пропажи средств с ее банковской карты.

Клиентка "ПриватБанк" поделилась, что у нее с карты сумма в размере 3930 гривен. В Поддержке заявили, что перевод средств был осуществлен по сети. Более того, никаких подтверждений о переводе средств не поступало. Деньги пообещали вернуть, но прошло много дней и клиентка"ПриватБанк" своих денег так и не побила.

"Сказали что будут решать этот вопрос… Конечно, деньги воруют вмиг, а я должен сидеть на хлебе и воде с сыном сейчас боево решается от 45-120 дней. Вы обычно ни в чем невиновны и никто не застрахован от мошенников, но если бы в Вашем банке было все более защищено и лучше бы приходило больше подтверждающих смс то все было бы иначе, а так без владельца карточки возможно снять все…" клиентка "ПриватБанк".

Помимо этого клиентка "ПриватБанк" добавила, что трижды пыталась узнать, когда наконец ей вернут деньги. Но так и не получилось связаться с оператором на прямую.

"Уже почти неделю не могу связаться с оператором на номер 3700 там автоответчик говорит что я могу связаться через самообслуживание, оператор он-лайн… не соединяет", - завершила клиентка "ПриватБанк"

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