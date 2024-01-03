Цінні монети не обов'язково мають бути з дорогого металу або мати сотні років. Дуже часто обмежений тираж або якась помилка при карбуванні коштує багато грошей.

Українці можуть отримати значні гроші, продаючи колекціонерам старі монети в номіналі 1 копійка. За українську 1 копійку можуть заплатити понад 10 000 грн.

Проте не всі ці монети мають велику цінність, а лише конкретні різновиди, за які готові заплатити значну суму. Про це повідомляє ресурс "Монети-ягідки".

Зокрема, за монету 1992 року різновиду 1.35АА можуть виручити понад 11 000 гривень. Характерні риси цієї монети включають ступінчасту верхівку правого верхнього листа та маленькі ягоди.

Щодо 1 копійки 1992 року різновиду 1.11АЕ, то на спеціалізованих аукціонах за неї можуть заплатити від 4 000 до 14 000 гривень. Вона відрізняється округлою верхівкою правого верхнього листа та великими ягодами.

Також цінуються 1-копійчані монети 1996 року, зокрема різновид 1БА з великими ягодами може бути проданий за ціною від 1 300 гривень до 2 000 гривень, а різновид 1БВ з маленькими ягодами – від 2 500 гривень до 3 000 гривень. Зазначається, що копійка 1996 р. іноді виходила в обіг, і монети з обігу зазвичай дешевші, ніж ті, які входять в набори Національного банку України.

Також високо цінуються 10-копійкові монети, наприклад, за монету 1992 року різновиду 2.21ВАк можна отримати від 10 000 гривень до 18 000 гривень на аукціонах.

Останні новини України:

Нагадаємо, українські 25 копійок продають за чималу суму - що у них особливого і як вони виглядають.

Як повідомляла Politeka, за 5 копійок можна отримати більше 4 тис гривень, фото монети.

Також Politeka писала, за які монети в Україні готові платити тисячі гривень.