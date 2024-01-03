Ценные монеты не обязательно должны быть из дорогого металла или иметь сотни лет. Очень часто ограниченный тираж или какая-то ошибка при чеканке стоит много денег.

Украинцы могут получить значительные деньги, продавая коллекционерам старые монеты в номинале 1 копейка. За украинскую 1 копейку могут заплатить более 10 000 грн.

Однако не все эти монеты имеют огромную ценность, а лишь конкретные разновидности, за которые готовы заплатить значительную сумму. Об этом сообщает ресурс "Монеты-ягодки".

В частности, за монету 1992 разновидности 1.35АА могут выручить более 11 000 гривен. Характерные черты этой монеты включают ступенчатую верхушку правого верхнего листа и маленькие ягоды.

Что касается 1 копейки 1992 разновидности 1.11АЕ, то на специализированных аукционах за нее могут заплатить от 4 000 до 14 000 гривен. Она отличается округлой верхушкой правого верхнего листа и крупными ягодами.

Также ценятся 1 копеечные монеты 1996 года, в частности разновидность 1БА с крупными ягодами может быть продана по цене от 1 300 гривен до 2 000 гривен, а разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 гривен до 3 000 гривен. Отмечается, что копейка 1996 г. иногда выходила в обращение, и монеты из обращения обычно дешевле, чем те, которые входят в наборы Национального банка Украины.

Также высоко ценятся 10-копеечные монеты, например, за монету 1992 разновидности 2.21ВАк можно получить от 10 000 гривен до 18 000 гривен на аукционах.

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