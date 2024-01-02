Директор енергетичних програм Володимир Омельченко розповів, чи будуть відключення світла до кінця зими.

Україна наразі не стикається з дефіцитом електроенергії завдяки зниженню споживання, а, навпаки, зафіксовано певний профіцит потужності. Зазначено, що протягом принаймні тижня не передбачається проведення відключень.

Директор енергетичних програм Володимир Омельченко розповів, чи будуть відключення світла до кінця зими.

Експерт підкреслив, проте існують ризики введення обмежень на кілька днів до весни у випадку аварійного ремонту атомного блоку чи різкого погіршення погодних умов. Він зазначив, що якщо така ситуація все-таки виникне, то це буде тимчасово і на короткий період.

В енергетичній системі України зараз фіксується надлишок потужності. Зниження споживання трапляється традиційно вихідними, коли офіси та деякі підприємства припиняють роботу, а також через м'яку зиму в країні. Зазначено, що це не стосується регіонів, що знаходяться поруч із лінією фронту, де енергетична інфраструктура постійно піддається обстрілам.

Експерт наголосив, що якщо температура впаде нижче 7-8 градусів, існує ймовірність дефіциту електроенергії по всій країні. В такому випадку можливі введення планових відключень протягом пікових годин, але загалом він не виключає можливості відсутності відключень протягом зими.

Зазначимо, що до початку опалювального сезону багато експертів прогнозували можливість планових відключень через нестачу потужностей та потенційні російські атаки. На момент 1 січня 2024 року в Україні відключень електроенергії не зафіксовано.

Джерело: Громадське радіо.

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