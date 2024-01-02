Директор энергетических программ Владимир Омельченко рассказал, будут ли отключения света до конца зимы.

Украина не сталкивается с дефицитом электроэнергии благодаря снижению потребления, а, наоборот, зафиксирован определенный профицит мощности. Отмечено, что в течение минимум недели не предусматривается проведение отключений.

Директор энергетических программ Владимир Омельченко рассказал, будут ли отключения света до конца зимы.

Эксперт подчеркнул, однако, существуют риски введения ограничений на несколько дней до весны в случае аварийного ремонта атомного блока или резкого ухудшения погодных условий. Он отметил, что если такая ситуация все-таки возникнет, это будет временно и на короткий период.

В энергетической системе Украины сейчас фиксируется избыток мощности. Снижение потребления случается традиционно выходными, когда офисы и некоторые предприятия прекращают работу, а также из-за мягкой зимы в стране. Отмечено, что это не касается находящихся рядом с линией фронта регионов, где энергетическая инфраструктура постоянно подвергается обстрелам.

Эксперт подчеркнул, что если температура упадет ниже 7-8 градусов, есть вероятность дефицита электроэнергии по всей стране. В таком случае возможны вводы плановых отключений в течение пиковых часов, но в целом он не исключает возможности отсутствия отключений в течение зимы.

Отметим, что к началу отопительного сезона многие эксперты прогнозировали возможность плановых отключений из-за нехватки мощностей и потенциальных российских атак. На момент 1 января 2024 года в Украине отключения электроэнергии не зафиксированы.

Источник: Громадське радіо.

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