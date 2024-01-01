Дружина актора "Квартал 95" Степана Казаніна Наталія половину життя прожила в росії, а тепер, живучи в Києві, страждає через своїх колишніх співвітчизників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина Степана Казаніна з "Квартал 95" відверто розповіла про підсумки 2023 року.

"Рік, який був сповнений надій… Він поки що не приніс нам перемогу, але, принаймні, змусив жити тут і зараз… Робити яскравий манікюр. Два рази. Одягати сукню. Три рази. Прикрашати новорічну ялинку. Один раз за два роки. Невтішна статистика, але це лише на перший погляд", – пише дружина зірки "Квартал 95" Наталія Казаніна.

Дружина Степана Казаніна з "Квартал 95" зазначила, що ніхто не вчив нас жити, любити та ростити дітей під час війни.

"Ми вчимося самі. Не знаю, добре чи погано, за 5-тибальною або 12-тибальною системою, але, здається, ми впораємося! Списуємо сварки на стрес, погані оцінки – на недосипання, а лють – виключно на сусідів! І поки наш мозок будує причинно-наслідкові зв'язки, ми точно зможемо підлаштуватися до обставин. Хоча хотілося б самим смикати за ниточки. Але… залишається лише смикати оком”, – наголосила Наталія Казаніна.

Дружина зірки "Квартал 95" зізналася, що зараз, перебираючи старі фотографії, вона вірить у щасливе життя в Україні.

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"З Новим роком вас, рідні! З Новим, вірю, прекрасним та мирним роком! Раніше бажали гучних, незабутніх свят, а зараз тихої спокійної ночі… Посміхайтеся, мої гарні, говоріть добрі слова і робіть одне одного щасливими! І трішки селфі! Щоб поділитися з друзями!😉", – побажала українцям дружина Степана Казаніна з "Квартла 95".

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