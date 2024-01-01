Жена актера "Квартал 95" Степана Казанина Наталья половину жизни прожила в россии, а теперь, живя в Киеве, страдает из-за своих бывших соотечественников.

В этот раз на своей странице в Instagram жена Степана Казанина из "Квартал 95" откровенно рассказала об итогах 2023 года.

"Год, который был полон надежд… Он пока не принёс нам победу, но, крайней мере, заставил жить здесь и сейчас… Делать яркий маникюр. Два раза. Надевать платье. Три раза. Наряжать новогоднюю елку. Один раз за два года. Неутешительная статистика, но это только на первый взгляд", – пишет супруга звезды "Квартал 95" Наталья Казанина.

Жена Степана Казанина из "Квартал 95" отметила, что никто не учил нас жить, любить и растить детей во время войны.

"Мы учимся сами. Не знаю, хорошо или плохо, по 5-тибальной или 12-тибальной системе, но, кажется, мы справляемся! Списываем ссоры на стресс, плохие оценки — на недосып, а ярость — исключительно на соседей! И пока наш мозг строит причинно-следственные связи, мы точно сможем подстроиться под обстоятельства. Хотя хотелось бы самим дергать за ниточки. Но… остаётся только дёргать глазом", – подчеркнула Наталья Казанина.

Супруга звезды "Квартал 95" призналась, что сейчас, перебирая старые фотографии, она верит в счастливую жизнь в Украине.

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"С Новым годом вас, родные! С Новым, верю, прекрасным и мирным годом!!! Раньше желали громких, незабываемых праздников, а сейчас тихой спокойной ночи…Улыбайтесь, мои хорошие, говорите добрые слова и делайте друг друга счастливыми! И немножко селфи! Чтобы поделиться с друзьями!😉", – пожелала украинцам супруга Степана Казанина из "Квартла 95".

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