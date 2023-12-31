Екс-підопічна Потапа Мішель Андраде розповіла про стосунки з Потапом після довгого мовчання.

Екс-підопічна Потапа Мішель Андраде відверто поділилася інформацією про свої стосунки з артистом після нещодавнього сплеску обурення з боку української громадськості.

Андраде заявила, що припинила будь-яке спілкування з Потапом, наголосивши, що минули часи, коли вони були важливі один для одного.

Крім того, співачка прокоментувала контроверсіальну поведінку зірки, натякнувши на те, що її колишній продюсер настав період помилок.

"Іноді так буває, що ти продовжуєш спілкування з друзями, а іноді буває так, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше. Кожна людина має моменти, коли вона помиляється. Мені здається, що він такий період зараз переживає" - Заявила Андраде.

Вона також додала, настав момент, коли обом стало ясно, що зв'язки між ними більше не мають сенсу.

Варто зазначити, Мішель Андраде – успішна українська співачка. Артистка спочатку була у продюсерському центрі Потапа, але кілька років тому вирішила перервати співпрацю, як і колишній партнер зі сцени Наді Дорофєєвої – Позитив. Андраде, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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