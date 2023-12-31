Экс-подопечная Потапа Мишель Андраде рассказала об отношениях с Потапом после долгого молчания.

Экс-подопечная Потапа Мишель Андраде откровенно поделилась информацией о своих отношениях с артистом после недавнего всплеска негодования со стороны украинской общественности.

Андраде заявила, что прекратила всякое общение с Потапом, подчеркнув, что прошли времена, когда они были важны друг для друга.

Кроме того, певица прокомментировала контроверсиальное поведение звезды, намекнув на то, что у ее бывшего продюсера наступил период ошибок.

"Иногда так бывает, что ты продолжаешь общение с друзьями, а иногда бывает так, что ты понимаешь, что нет, не нужно больше. У каждого человека есть моменты, когда он ошибается. Мне кажется, что он такой период сейчас и переживает" - заявила Андраде.

Она также добавила, наступил момент, когда обоим стало ясно, что связи между ними больше не имеют смысла.

Стоит отметить, Мишель Андраде - успешная украинская певица. Артистка изначально была в продюсерском центре Потапа, но несколько лет назад решила прервать сотрудничество, как и бывший партнер по сцене Нади Дорофеевой - Позитив. Андраде, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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