Наталка Денисенко в розмові з ведучою Аліною Доротюк, акторкою Ганною Саліванчук, співачкою Ольгою Цибульською та блогером Галицька Діва розповіла про трагедію в родині.

За словами Денисенко, її чоловік, актор і від початку повномасштабного вторгнення військовослужбовець Андрій Фединчик, дуже втомлений, бо відпустка у нього була ще на початку літа, і весь той час він провів у турботах про важкохворого батька.

"Ми дізналися, що в нього рак, і потім дізналися, що це четверта стадія, і там у нього були і тромби. Ну просто неможливо. Нам сказали: "Якщо ви зробите навіть операцію, це виріжете, то він може прожити просто довше на два місяці або просто не вийти з наркозу". У мого чоловіка дуже близькі стосунки з татом, і його тато це була людина настільки позитивна, настільки хороша людина. Я його так любила, і він дуже мене любив, і це була страшенна втрата", – наголосила Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко пригадує, що Андрій Фединчик тоді тільки повернувся з Донецької області, де провів пʼять місяців у пеклі. Актор витратив свою відпустку на лікарні, а потім знову повернувся на службу, взявши вихідні, лише аби поховати тата.

Денисенко додала, що емоційний стан її чоловіка був дуже поганим, під час прогулянок по парку "в нього прям до рвотного рефлексу було". Військовий психолог та виписані антидепрасанти Андрію Фединчику не допомагали. На щастя, пізніше акторові стало легше, він пропив курс вітамінів, і його стан покращився.

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